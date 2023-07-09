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Адвокат рассказала о замене водительских прав в 2023 году

Адвокат Кудерко: менять права в 2023 году нужно, если они действуют до января 2024 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если срок действия водительского удостоверения истекает в 2023 году, то пока что не нужно идти в ГИБДД для его замены, поскольку в этом году продолжает действовать одна из мер поддержки, принятая со времен пандемии, — автоматическое продление срока действия прав. Об этом 9 июля рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Водительские права действуют в течение 10 лет с момента получения, а в день после истечения срока действия, который указан на удостоверении, они становятся недействительными, напомнила эксперт. До их замены водитель не может законно управлять транспортным средством, а в случае нарушения ему грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

Однако введенные временные меры во время пандемии позволили немного обойти это правило, поделилась Кудерко. Если водительское удостоверение прекращает действовать в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, то срок его действия автоматически будет продлен на три года, то есть оно будет действительно до 31 декабря 2026 года.

Если последний день действия прав приходится на 1 января 2024 года, то о замене нужно задуматься уже в ноябре или декабре текущего 2023 года, так как 1-го числа они будут недействительны, добавила адвокат.

Например, если срок действия удостоверения истек 5 августа 2022 года, то заменить его следует не позднее 5 августа 2025 года.

Но даже в этом случае существует несколько исключений, сообщила она. Права придется заменить вне зависимости от срока их действия, если водитель менял свои имя или фамилию и если он открыл новую категорию транспортных средств к управлению.

Также замена необходима в случае повреждения удостоверения, в результате которого утрачена четкость изображения и букв.

Если водитель планирует пересечь российскую границу и управлять транспортным средством на территории любого иностранного государства, то водительское удостоверение с автоматическим продлением на три года будет недействительно в этих странах, так как принятая временная мера распространяется только на водителей, которые управляют ТС в России.

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Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 6 июля заявил, что военнобязанные, которые не приходят в военкомат, не смогут сдавать экзамены на получение водительских прав.

По его словам, данная мера будет действовать с 11 июля. Кроме того, уклонисты от призыва не смогут заменить водительское удостоверение или получить его повторно.

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