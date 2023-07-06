Грузовая повинность: срок обучение водителей могут увеличить на 60 часов

Сроки обучения на водительское удостоверение для грузовиков с прицепами могут увеличиться с 240 до 300 часов, рассказали «Известиям» в Российском автотранспортном союзе (РАС). Организация подготовила изменения в программу подготовки, в ближайшее время документ будет направлен в правительство. Будущих водителей грузовых фур предлагается обучать четырем дополнительным предметам, в том числе основам безопасности дорожного движения, размещения и крепления грузов и даже оформления накладных. Так авторы программы планируют снизить число аварий с участием грузового транспорта.

Снова в школу

Новую программу обучения водителей грузовиков разработал Российский автотранспортный союз, сообщили «Известиям» в этой организации. Предложения будут направлены в правительство. Если они получат поддержку, то для получения прав категории СЕ (управления грузовым автомобилем весом более 3,5 т. с прицепом массой более 750 кг) придется учиться не 240 часов, как сейчас, а 300. Изменения необходимы для уменьшения аварийности на дорогах и повышения уровня квалификации водителей, пояснили «Известиям» в РАС.

По данным ГИБДД, в этом году аварий с участием грузовиков стало больше. С января по май произошло более 6,3 тыс. таких ДТП, за тот же период прошлого года — около 6 тыс. Увеличилось и количество погибших в таких авариях — с 1367 до 1513.

Чтобы решить проблему растущей аварийности, отраслевики предлагают ввести в программу обучения четыре новых предмета, например такие, как «Основы безопасности дорожного движения» и «Основы размещения и крепления грузов».

Сейчас будущие водители грузовиков обучаются по единой программе, где есть восемь рекомендованных предметов. При этом предполагается, что правила дорожного движения они уже изучили, получая права. Поэтому и курса, например, по безопасности в их учебном плане нет. Среди «технических» предметов — основы управления ТС, а также устройства и обслуживания грузовиков.

Большие маневры

Курс по основам безопасности дорожного движения необходим, чтобы водители могли адекватно реагировать на потенциально опасные ситуации, пояснил «Известиям» один из разработчиков новой программы, гендиректор транспортной компании «ПЭК» Вадим Филатов. Например, обнаружив препятствие на дороге, верно оценить, как действовать, чтобы уклониться от столкновения.

— Важно понимать, как могут измениться тормозной и остановочный пути, необходимо отрабатывать подобные ситуации, — сказал он.

Повышенное внимание стоит уделить и отработке навыков заднего хода и маневрирования в узких пространства, считает гендиректор транспортной компании «ГЛТ» Павел Горбунов.

Современные грузовики оборудованы системами, которые помогают соблюдать расстояние между транспортными средствами в потоке и предотвращать заносы, но немногие молодые водители знают, как пользоваться ими, отметил руководитель отдела «Водительский вопрос» компании Dentro Олег Рогачев.

— Продукция в России доставляется на дальние расстояния, которые могут превышать 8 тыс. км, характеристики дорожного полотна меняются в зависимости от погодных условий, — добавил он. — Водителям следует наработать навыки комплектации продукции с учетом очередности погрузки и выгрузки, а также научить отслеживать превышение нагрузки на ось.

Отдельное внимание в новой программе обучения водителей грузовиков будет уделено оформлению и подготовке документов на груз, рассказал «Известиям» вице-президент РАС Валерий Алексеев.

— Этот курс позволит будущим водителям наработать навыки их заполнения, в том числе при утрате, порче или повреждении груза, — подчеркнул один из авторов инициативы. — Но важно научить оформлению накладных, как на бумаге, так и в электронном виде.

Если новые предметы введут в программу, то срок обучения водителей грузовиков должен будет увеличиться: теорию придется изучать не 140, а 146 часов, проходить практику — не 114, а154. Таким образом, общее время обучения на водительское удостоверение категории СЕ составит 300 часов.

Ранее «Известия» писали о дефиците водителей грузовиков — сейчас по оценке представителей отрасли и рекрутинговых компаний, он составляет порядка 21%. Одним из способов решения этой проблемы считается наем иностранных граждан. Для них эксперты РАС хотят ввести в программу курсы по русскому языку.

«Известия» направили запрос в Минпросвещения с просьбой оценить инициативу.

Не все поправки

Предлагаемые РАС курсы действительно следует добавить в программу, полагают опрошенные «Известиями» эксперты, но указывают, что это не все необходимые изменения.

Стоит закрепить обязательное количество часов, которые будущий водитель грузовика действительно провел в автошколе, считает президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

— А сейчас такой нормы нет, — сказал он. — Хорошо бы не допускать к экзамену тех, кто пропустил более 15% занятий.

Он также считает, что в программу необходимо добавить и курсы по экологичному и экономичному вождение, изучение особенностей различных видов грузов, уроки по соблюдению режима труда и отдыха.

— Без этих знаний и навыков нельзя представить себе современного водителя грузовика, — заявил он «Известиям».

Изменений в программе обучения водителей необходимы, но они скажутся на повышении стоимости услуг автошкол, заявил гендиректор школы «АвтоДрайвер» Михаил Бородачев.

— Подорожание услуг может снизить число учеников, которых и так недостаточно, чтобы насытить рынок, — считает он. — Сейчас стоимость обучения на категорию В составляет 45 тыс. рублей. Чтобы перестать выживать и комфортно работать, мы должны будем поднять цену до 60 тыс. рублей.

В итоге повышение цены может привести к еще большему дефициту водителей грузовиков, согласен автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Увеличение учебных часов — это увеличение нагрузки на автошколы, — отметил эксперт. — Преподаватели и инструкторы не будут перерабатывать за спасибо, они закономерно потребуют повышение зарплат.

Поэтому эксперты полагают, что бизнес, которому нужны водители грузовиков, мог бы вкладываться в обучение своего будущего персонала хотя бы частично.