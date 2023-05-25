Не хочу учиться: почему в России становится меньше автомобилистов

На протяжении последних трех лет в России снижается число людей, желающих получить водительское удостоверение. Кроме того, сокращается количество выданных прав и доля тех, кто сдает экзамены с первого раза. Эта тенденция свидетельствует о нежелании россиян водить машину и может негативно сказаться на автомобильном рынке, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Права получают не все

По итогам прошлого года водительские удостоверения в нашей стране получили почти 1,36 млн человек. Это на 12,1% меньше показателей 2021 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД). Одновременно снижается и количество тех, кто подает заявление на сдачу экзаменов в ГИБДД. В 2022 году было подано около 4,5 млн таких заявлений, годом ранее — почти 6,5 млн, в 2020-м — 6,8 млн, а в 2019-м — 9,5 млн.

Далеко не все потенциальные автомобилисты в итоге получают водительское удостоверение. Несложно подсчитать, что обладателем прав становится лишь каждый третий сдающий экзамены (4,5 млн поданных в прошлом году заявлений против 1,36 млн выданных «корочек»).

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Согласно отчету НЦ БДД, с первой попытки в прошлом году водительское удостоверение получили 200,6 тыс. человек (18% от всех людей, получивших права). Специалисты научного центра отмечают тенденцию к снижению числа будущих водителей, сдающих экзамены с первого раза: в 2021 году их доля составляла 20%, а в 2020 и 2019-м — 27 и 28% соответственно.

Качество обучения хромает

В случае если человек не сдал экзамен и повторяет свою попытку во второй, третий и последующий разы, в статистике МВД это отражается как новая заявка на экзамен, поясняет президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

— Грубо говоря, один человек сдает экзамен пять раз, но в статистике МВД это отражается как пять разных экзаменов, — отметила она в разговоре с «Известиями».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Аналогичного мнения придерживается и член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто. По его словам, нередко получить права человеку удается далеко не с первой попытки, при этом каждый «подход» считается как отдельный экзамен. При этом качество обучения в автошколах, равно как и качество прима экзаменов, оставляет желать лучшего, считает эксперт.

— Доля тех, кто получает водительское удостоверение с первой попытки крайне мала. На это влияет как достаточно низкий уровень знаний и навыков, которые имеют выпускники автошкол, так по-прежнему субъективные оценки результатов экзаменов, — заявил «Известиям» Моржаретто.

Любой экзамен — достаточно серьезный стресс, отмечает эксперт. Волнение, которое выпускник автошколы испытывает, отвечая на вопросы по теории или демонстрируя навыки правления автомобилем, также являются причиной промахов, подчеркивает он.

— Одна из основных задач экзаменатора — успокоить разволновавшегося выпускника автошколы, сделать так, чтобы поездка на экзаменационной машине не была для него стрессом. Это сразу позволит поднять число успешно сданных экзаменов, — считает Моржаретто.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Без прицепа

Согласно отчету НЦ БДД, количество выданных в прошлом году водительских удостоверений категории В (легковые автомобили и грузовики полной массой до 3,5 т) сократилось на 8,3%, а прав подкатегории С1 (грузовики массой 3,5–7,5 т) уменьшилось на 11,2%. Самое значительное снижение (–83,6%) зафиксировано в отношении удостоверений подкатегории С1E, которые позволяют управлять грузовыми автомобилями до 7,5 т с прицепом.

Снижение числа выданных прав «грузовых» подкатегорий Елена Зайцева объясняет тем, что значительная доля людей предпочитает обучаться и сдавать экзамены на категории С (грузовики) и СЕ (грузовики с прицепом), позволяющими управлять любыми грузовыми автомобилями без ограничений массы транспортного средства.

С ней согласен президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Вместе с тем на рынке грузоперевозок отмечается серьезная нехватка водителей, отмечает он.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Молодежь крайне неохотно идет в дальнобойщики. Из-за старения машин многие просто не хотят на них работать. Сейчас зачастую сложно найти водителя на фуру даже с зарплатой 110–120 тыс. рублей, — рассказал он «Известиям».

Выбирают такси и автобус

Снижение потока учеников отмечают и в автошколах. По мнению экспертов, это связано в том числе и с падением продаж автомобилей.

— Мы видим тенденцию к сокращению потребности в услугах автошкол. Это связано в том числе и с падением объемов продаж новых автомобилей: зависимость между количеством проданных машин и числом желающих получить права мы видим уже давно , — рассказала «Известиям» президент Национального союза ассоциаций автошкол.

Тенденция к снижению интереса к автомобилям у молодежи отмечается во всем мире , считает Игорь Моржаретто. По его словам, молодому поколению зачастую важнее возможность всегда быть в Сети, чем иметь собственную машину.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Целое поколение людей фактически находится в виртуальной реальности. Они понимают, что, находясь за рулем автомобиля, они уже не смогут переписываться в чатах, комментировать посты в соцсетях, работать на ноутбуке. Поэтому они выбирают такси и общественный транспорт, где без ограничений могут быть погружены в гаджеты, — отмечает он.

Замкнутый круг

Сокращение числа желающих получить водительское удостоверение сказывается и на продажах автомобилей , уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— По самым приблизительным подсчетам снижение на 12% числа выданных прав уменьшило число потенциальных покупателей примерно на 100 тыс. человек. Для российского авторынка это достаточно серьезная цифра, — считает он.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Люди меняют свою модель поведения и, не получая водительские удостоверения, осознанно отказываются как от личного автомобиля, так и от каршеринга. Для автомобильной промышленности это является серьезной проблемой, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.