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День дальнобойщика–2022 — история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Евгений Карасев
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В последнюю субботу августа отмечается неофициальный, но все же очень популярный в профессиональных кругах праздник — День дальнобойщика. В 2022 году он состоится 27 августа. О том, как у водителей большегрузов появился отдельный праздник, читайте в материале «Известий».

День дальнобойщика в России – 2022: история праздника

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В октябре отмечается День автомобилиста, объединяющий всех работников автомобильной отрасли. Однако работа дальнобойщиков обладает уникальной спецификой, связанной с высокой степенью ответственности, дальними путешествиями и неизведанной местностью. Поэтому водители грузовых автомобилей, путешествующие на дальние расстояния, отмечают собственный праздник, пусть и не имеющий официального закрепления.

О времени возникновения праздника сложно судить. Известно лишь, что корнями торжество уходит в историю дальнобойного братства США и Канады, представители которого перевозили товары и полезные ископаемые между штатами.

В России объединения водителей возникли позднее. Дальнобойщиков сплотили общие трудности, возникающие на протяжении долгого пути, и шоферы решили развивать взаимопомощь на дорогах во время чрезвычайных происшествий. Одной из первых таких ячеек стала организация «СовТрансАвто».

День дальнобойщика в России – 2022: традиции праздника

Специфика работы дальнобойщиков и впрямь выдвигает особые требования к представителям этой профессии. Как правило, водитель большегруза — профессионал высокого класса, соизмеряющий свою ответственность за сохранность груза и безопасность дорожного движения, привыкший долгое время проводить без сна и питаться в придорожных заведениях. Тех, кто сознательно выбирает такой образ жизни, отличает любовь к своему делу, дающая силы на дальние путешествия.

Именно выносливость, терпение, стойкость и верность профессии дальнобойщиков принято чтить в этот праздник, когда шоферов поздравляют коллеги, друзья и члены семьи. Далеко не все водители встречают знаменательный день в кругу близких: многим приходится проводить его в дороге, получая телефонные поздравления.

Те, кому посчастливилось находиться не в поездке в последнюю субботу августа, встречаются с коллегами и проводят время с семьей, что удается им не так часто.

Некоторые организации, специализирующиеся на дальних перевозках, поощряют своих работников корпоративами в профессиональный праздник, а в отдельных городах проходят локальные мероприятия, посвященные Дню дальнобойщика.

21 августа отмечался День офицера России. Праздник посвящен подвигам и службе командного состава силовых ведомств РФ. С другими праздниками летних месяцев 2022 можно ознакомиться в календаре «Известий».

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