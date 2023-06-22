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Перешли полосу: наказание для лихачей могут ужесточить после ДТП в Дагестане

В Госдуме и Совфеде предлагают новые санкции за превышение скорости и езду с подложными номерами
Фото: t.me/mchsdagestan
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Ужесточение ответственности за езду с подложными номерами обсудят в ближайшее время в профильном комитете Госдумы, сообщил «Известиям» депутат ГД Павел Федяев. Санкции по этим видам нарушений не менялись около 15 лет, и они «слишком мягкие», констатировал он. А в Совете Федерации призвали пожизненно лишать водителей прав за многократное превышение скорости. Поводом для обсуждения темы стало крупное ДТП в Дагестане: 21 июня на трассе «Кавказ» в столкновении автобуса, грузовика и легкового автомобиля погибли восемь человек. Следствие считает виновником водителя легковушки: он был лишен прав, имел многочисленные штрафы за превышение скорости, использовал подложные номера, в момент столкновения был нетрезв и пошел на опасный обгон.

Давно предлагали

Трагедия в Дагестане, где 21 июня в ДТП погибли восемь человек, возобновила дискуссии об ужесточении ответственности за грубые нарушения на дороге. Член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин в беседе с «Известиями» заявил, что за многочисленные случаи превышения скорости прав нужно лишать пожизненно.

— В КоАП следует внести соответствующие изменения. Мы давно это предлагали. Жаль, что до сих пор это всё остается на уровне дискуссии, — сказал сенатор.

Несмотря на ежегодно принимаемые законопроекты в сфере транспортной безопасности, аварийность на дорогах снижается с большим трудом, высоким остается и количество пострадавших, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев.

Последствия ДТП в районе Кизляра, Дагестан

Последствия ДТП в районе Кизляра, Дагестан

Фото: t.me/mchsdagestan

— Для каждого из нас это боль, когда происходят такие страшные аварии, в которых гибнут люди. Мы обязательно обсудим ДТП в Кизляре на ближайшем заседании комитета. Согласно статистике Союза автостраховщиков, Дагестан в лидерах по авариям, поэтому потребуется более глубокое рассмотрение этой трагедии на отдельной рабочей группе, — сказал депутат.

По мнению Павла Федяева, нужно пересмотреть также и ответственность за езду с подложными номерами. Санкции за это нарушение давно не менялись: для граждан это всего 2,5 тыс. рублей штрафа и лишение прав от шести месяцев до года, напомнил он.

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Погибли на месте

Резонансная трагедия произошла 21 июня на трассе Р-217 «Кавказ» в районе города Кизляр. Там столкнулись легковой автомобиль, грузовик и рейсовый автобус, который следовал их Махачкалы в Москву.

По версии следствия, виновником происшествия стал водитель «Тойота Камри», который на момент ДТП был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в СК, он пошел на обгон автобуса, следовавшего в попутном направлении, в результате его автомобиль столкнулся на встречной полосе с «КамАЗом», а тот, в свою очередь, врезался в автобус.

В результате погибли восемь человек — семь пассажиров автобуса и водитель «КамАЗа». Пострадали еще 20 человек — их доставили в медучреждения региона.

Последствия ДТП в районе Кизляра, Дагестан

Последствия ДТП в районе Кизляра, Дагестан

Фото: соцсети

За последние четыре месяца 32-летний Шамиль Магомедов получил около 30 штрафов за превышение скорости, выяснили «Известия», изучив открытые источники. Кроме того, он использовал для езды подложные номера, сообщил источник издания в правоохранительных органах.

В трагедии мужчина получил лишь травмы. Сейчас он задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его заключении под стражу, сообщили в СК.

На допросе Магомедов заявил следователям, что не помнит момента столкновения и очень сожалеет о случившемся.

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По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело. Шамиля Магомедова подозревают в нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством (пункты «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). По этой статье ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, сообщила адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова.

В то же время она напомнила о главном принципе судопроизводства — презумпции невиновности.

Последствия ДТП в районе Кизляра, Дагестан

Последствия ДТП в районе Кизляра, Дагестан

Фото: t.me/mchsdagestan

— До выяснения всех обстоятельств трагедии делать выводы о вине и размере наказания преждевременно, — подчеркнула она.

Стечение обстоятельств

Отнимать права у человека, который сел за руль пьяным, надо не на два года, а на пять лет и по истечении срока заставлять заново сдавать экзамены, а за повторное нарушение — лишать навсегда, отметил автомобильный эксперт майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Лихачей надо сажать за парты и заставлять учить ПДД, не отдавать удостоверение до тех пор, пока не выучат всё наизусть и не поймут, что правила написаны кровью, — сказал эксперт.

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В России не отнимают права за большое количество мелких нарушений ПДД, отметил он. Такая практика была в Советском Союзе — за три отметки в протоколе гражданину могли приостановить действие водительского удостоверения. Пять лет назад Госдума пыталась вернуть такую статью в КоАП, но в итоге от нее отказались, напомнил он.

Сейчас злостному нарушителю могут приостановить действие прав, если он не оплачивал штрафы и долг превысил 10 тыс. рублей, но этим занимаются приставы, а не ГИБДД.

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Лишают прав только за грубые нарушения ПДД — вождение в состоянии алкогольного опьянения, езду без номеров, оставление места ДТП, превышение скорости более чем на 60 км/ч и так далее, все они указаны в КоАП, — отметил эксперт.

Тех, кто сел за руль после лишения прав, ждет административный штраф 30 тыс. рублей либо исправительные работы. Если водитель без прав еще и пьян, то это уголовная ответственность — штраф 200–300 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.

— На мой взгляд, срок должен быть увеличен минимум до 10 лет, — сказал Виктор Кондрашин.

В Объединении автопассажирских перевозчиков идеи о пожизненном лишении прав за превышение скорости назвали слишком жесткими и предостерегли от поспешных санкций в отношении автолюбителей.

— Превышение скорости — это общероссийская болезнь, но ее не следует путать с выездом на встречную полосу. У каждого водителя есть штраф за превышение скорости, кроме тех, у кого стоят антирадары. И если исходить из этого, лишить прав придется всю страну, — полагает директор организации Татьяна Ракулова.

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Предугадать, какой водитель выедет на встречку, невозможно, отметила она. Это может сделать как тот, кто постоянно превышает скорость и имеет кучу штрафов за это, так и тот, у кого их нет, добавила эксперт.

Число ДТП по вине водителей ежегодно растет вместе с количеством гибнущих в них людей, обратил внимание Виктор Кондрашин. С января по май этого года по вине водителей в России произошло без малого 39 тыс. ДТП, а в 2022-м — 37,3 тыс., следует из статистики ГИБДД. В них погибло 3970 человек (в 2022 году — 3814), 51,1 тыс. пострадали (в 2022 году — 49,1 тыс.).

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Павел Федяев отметил, что история со столкновением легковушки, грузовика и автобуса вызывает много вопросов. Если у виновника накопилось множество штрафов за превышение скорости, непонятно, почему он был за рулем и куда в это время смотрели профильные службы.

— Сегодня есть множество инструментов для борьбы с должниками: приставы могут наложить запрет регистрационных действий на машину, арестовать и изъять имущество, саму машину. И сделать это могут прямо на дороге в рамках совместного рейда ГИБДД и ФССП, — напомнил первый зампред комитета.

Почему этого не было сделано в случае с Магомедовым, требует отдельного разбирательства, считает депутат.

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