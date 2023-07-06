В ГИБДД назвали основные причины ДТП в России

Чаще всего причиной ДТП в России является выезд на встречную полосу, заявил в четверг, 6 июля, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».



По его словам, на данное нарушение приходится около трети аварий. Четверть ДТП происходит из-за неправильно выбранной скорости движения, отметил Черников.



Частой причиной аварий становится наезд на пешехода. При этом, по словам главы ГИБДД, пешеход, в первую очередь, должен сам понимать, когда ему переходить дорогу.

«Мы понимаем прекрасно, что сегодня не все места обустроены в уличной дорожной сети — и пешеходными переходами, и дорожными пешеходными ограждениями, и многим, что, конечно, в инфраструктуре необходимо сделать. Но в первую очередь, конечно, пешеход должен сам понимать и выбирать путь перехода проезжей части. К сожалению, зачастую, не обращая внимания на дорожное движение, [пешеход] пересекает проезжую часть», — подчеркнул он.



Более 16% ДТП приходятся на те случаи, когда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, добавил Черников.

20 июня ГИБДД Москвы сообщила, что за первые пять месяцев 2023 года в столице зафиксировано 34 ДТП с участием детей, которые в момент столкновения управляли самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.



В тот же день в ГУОБДД МВД России сообщили, что за первые пять месяцев 2023 года в России зафиксировано 2887 аварий с участием водителей, которые находились в состоянии опьянения. Это на 23,4% меньше, чем за первые пять месяцев 2022 года.

