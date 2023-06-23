 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды заключили контракт с бельгийской фирмой на пулеметы для ВСУ
Мир
Дания запросила поддержку США в обучении летчиков ВСУ применению F-16
Происшествия
У побережья Анапы произошло землетрясение
Мир
Компания OceanGate Expeditions признала экипаж батискафа «Титан» погибшим
Общество
Вильфанд предупредил о грядущих осадках в Москве в 15–20% от месячной нормы
Мир
В одном из районов Киева объявили всеобщую мобилизацию
Мир
Киеву нужно еще $110 млрд до 2027 года на покрытие ущерба
Общество
Путин назвал приоритетными вопросы освоения и развития Арктики
Мир
Байден назвал продуктивными прошедшие переговоры с Моди
Мир
Зеленский отправил в отставку посла Украины в Белоруссии
Мир
Лукашенко пригрозил отставкой правительству Белоруссии
Мир
Президент Грузии помиловала основателя канала «Мтавари Архи» Нику Гварамию
Мир
Цукерберг стал фаворитом в ставках на бой против Маска
/

Дорогая дорога: о чем предупреждает статистика аварий с такси

Страховщики жалуются на аварийность таксистов, таксисты — на недоступность ОСАГО
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно статистике ОСАГО, только 12% автомобилей такси ездят без аварий. Представители отрасли утверждают, что высокая аварийность проистекает из особенностей бизнеса, и жалуются на сложности с приобретением полисов. Эксперты предупреждают: если тарифный коридор по ОСАГО под давлением статистики увеличат, всё больше водителей станут уходить в серую зону. Подробности — в материале «Известий».

Высокоубыточные и опасные

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), только у 12% такси самое низкое значение коэффициента бонус-малус (КБМ) — от 0,46 до 0,57. Такие водители получают максимальную скидку за безаварийное вождение от 54% до 43%. Всего у 51% КБМ составил менее единицы. Высокую аварийность показали 8% — для них был установлен повышающий КБМ от 1,76 до 3,92.

Страховщики отмечают более высокую аварийность такси в сравнении с обычными легковыми автомобилями, около 50% водителей которых имеют самый низкий КБМ, а у 94% он меньше единицы. И лишь 0,3% автомобилистов часто попадают аварии. В свою очередь Банк России установил, что частота страховых случаев у такси в семь раз выше. Согласно наблюдениям регулятора, страховщики выплачивают по полисам ОСАГО такси больше, чем собирают премий. С 2018 по 2020 год сумма выплат превысила сумму премий более чем на 1,5 млрд рублей.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— К сожалению, такси на сегодняшний день является не только высокоубыточным для страховщиков, но и достаточно опасным видом общественного транспорта как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения, — сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Из-за более высоких рисков цена полиса довольно высока. Средняя премия для такси по итогам 2022 года составила 26 358 рублей, а для самого аварийного сегмента — 51 719 рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе РСА.

Бонус без малуса: безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО
Почему страховые компании отказываются оформлять автогражданку для таких машин

Меньше половины

Эксперты и представители бизнеса к озвученным цифрам относятся осторожно.

Статистика аварийности основана на данных по всего лишь 40% легальных такси, указывает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

— Именно столько у нас застраховано по ОСАГО легковых такси, имеющих соответствующие разрешения в Российской Федерации. Это само по себе ставит вопросы, — отметил Швагерус.

Разницу в количестве машин и количестве полисов признают сами страховщики В РСА рассказали «Известиям», что в прошлом году договоры ОСАГО были заключены на 170 тыс. машин такси. При этом, по данным Аналитического центра при правительстве РФ за 2021 год, в РФ насчитывается около 400 тыс. таксомоторов.

— Это свидетельствует о том, что большая часть таксистов скрывает реальную цель использования автомобиля при заключении договора ОСАГО, — отмечают в союзе.

Аварий становится меньше

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отмечает, что статистика страховщиков непрозрачна и расходится с данными МВД, согласно которым уровень социального риска в такси ниже, чем в общественном транспорте.

такси
Фото: агентство городских новостей «Москва»

По данным ФКУ «Научный центр БДД МВД России», аварийность в такси снижается. Так, в 2022 году было зафиксировано 3324 ДТП с участием такси, что на 10,2% ниже, чем в 2021 году. При этом таксисты были виноваты в 2075 происшествиях. За последние два года частота наступления страхового события по ОСАГО снизилась, отмечают в «АльфаСтраховании».

Не считают километры

Кроме того, как считают эксперты и представители отрасли, страховщики не учитывают километраж, который проезжают автомобили такси. Только в Москве они каждый день перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Ситуация с высокой частотой страховых случаев заложена в самой сути работы легкового такси в любой стране, отмечает Станислав Швагерус.

— Такси проезжает в 10 раз больше обыкновенного автомобиля. Поэтому средняя аварийность будет в 10 раз больше. Это статистика, которую не обманешь. Если машина ездит больше, у нее и аварийность будет больше. Этого не изменить вообще, в принципе. Ни повышением профессионализма водителей, ни мерами безопасности, — считает он.

Вместе потянут: службы заказа такси ответят за ОСАГО
В Госдуме предложили штрафовать агрегаторов за отсутствие страховки у водителей

Чем занимаются агрегаторы

Тем не менее агрегаторы стремятся снизить аварийность программно. Например, «Яндекс» запустил алгоритм, который анализирует сложность маршрута, его протяженность, среднюю допустимую скорость в пути и историю аварийности на каждом отрезке. Это помогает подобрать наиболее опытного водителя из находящихся рядом.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Принимают меры по улучшению безопасности и другие сервисы. Так, «Ситимобил» каждый день мониторит количество ДТП, совершенное работающими с ним водителями. «Если водитель попал в ДТП — с ним проводится разъяснительная работа. При повторном случае водитель блокируется в сервисе. Мы на программном уровне отслеживаем среднюю скорость водителя. В случае существенного превышения скорости машина блокируется до дальнейшего разбирательства», — отметили в пресс-службе «Ситимобил».

Занимательная автоматика: подготовлены требования к беспилотным автомобилям
По каким дорогам поедут машины без водителей и кто ответит за ДТП

Зачем отдельно страховать пассажиров

Антон Шапарин обращает внимание на то, что большинство страховых случаев — «копеечные повреждения». Доля выплат, приходящаяся на возмещение за вред жизни и здоровью, по данным РСА, относительно невелика и составляет около 2%.

В свою очередь, в «Яндекс Такси» подсчитали, что в 2022 году доля поездок, в которых случились ДТП с пострадавшими, снизилась на 11% год к году. Это примерно одно ДТП на миллион километров пути.

При этом таксистам придется в обязательном порядке страховать пассажиров. Совет Федерации одобрил законопроект, распространяющий на такси закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Согласно закону, который может вступить в силу с 1 сентября 2024 года, возмещение за вред жизни, здоровью или имуществу каждого пассажира увеличивается до 2 млн рублей. Тогда как по ОСАГО лимит за вред жизни и здоровью составляет только 500 тыс. рублей.

Согласно оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), средняя стоимость полиса ОСГОП в год составит для одного такси 2,5–3 тыс. рублей. Однако представители отрасли опасаются, что в дальнейшем она будет расти.

Массовый порядок: в России ужесточат требования по страхованию объектов скопления людей
Поможет ли это пострадавшим сразу получать возмещение при чрезвычайной ситуации

— В официальном ответе от ЦБ РФ мы получили информацию, что соответствующие расчеты для оценки возможной стоимости полиса ОСГОП для такси проведены не были, а только планируются. С учетом того что такси, по словам страховщиков, — это высокоубыточный сектор, а размер выплат пассажирам будет в четыре раза выше, чем в случае с ОСАГО, то и стоимость полиса страхования ответственности перевозчика может быть в итоге высокой, — отметили в пресс-службе Общественного совета по развитию такси.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Данные страховщиков о высокой аварийности такси, а также введение дополнительных обязательных страховых продуктов — отголоски борьбы за повышение тарифов, считает Антон Шапарин.

— Страховщикам нужно еще больше расширить коридор, и они планомерно раскачивают тему. Сначала таксисты, потом молодые водители, дальше ЦБ повысит им тариф, — считает Шапарин.

Нас водила молодость: аварийные водители могут остаться без ОСАГО
Банк России назвал таксистов и начинающих водителей главными виновниками ДТП

Сейчас почти все машины страхуются по максимальным базовым тарифам, дальше рост возможен только после расширения тарифного коридора и лимитов покрытия, отмечает директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин.

ОСГОП пойдет за ОСАГО

Эксперты отрасли пассажирских перевозок предполагают, что ОСГОП в такси может ждать судьба ОСАГО, что в итоге повлияет на количество выдаваемых разрешений на деятельность.

Две главные проблемы ОСАГО, по мнению игроков рынка, — высокие тарифы и проблемы с покупкой полисов. Создание перестраховочного пула проблему с доступностью страховки не решило, считают они.

Никто не рискует: ЦБ поддержал создание перестраховочного пула по ОСАГО
Кому от этого станет лучше и что будет с ценой полисов

— Мы до сих пор получаем жалобы, что перевозчикам отказывают в страховании автомобилей такси. И им нередко приходится проявлять дополнительную настойчивость. Например, снимать на камеру общение с сотрудниками страховых компаний. В таком случае купить полис получается быстрее. Еще мы столкнулись с тем, что в программах страховых агентов отображается запрет на заключение договоров с владельцами такси, — отмечают в Общественном совете по развитию такси.

Страховщики же считают, что проблемы с покупкой полисов ушли в прошлое, хотя отмечают, что в перестраховочный пул передано 80% всех заключенных с такси договоров ОСАГО.

В серой зоне

Антон Шапарин напоминает, что, согласно недавнему опросу НАС, в случае повышения на 10% стоимости полиса ОСАГО 22% водителей готовы отказаться от его оформления. Еще 7% опрошенных признались, что уже управляют машиной без этой страховки.

Глас народа: автомобилисты готовы отказаться от страховки
Водители рассказали об отношении к средней скорости, ОСАГО и СИМ

Не только чрезмерные аппетиты страховщиков, но и закручивание гаек в сфере перевозок такси может вытолкнуть водителей в серую зону, предупреждает он.

ОСАГО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— У нас есть штрафы за отсутствие ОСАГО, и они едины для всех. Есть жесткие требования агрегаторов и закона о такси. Чем жестче требования, тем больше водителей начинают заниматься частным извозом. Если четыре года назад ты вставал вечером у края дороги и поднимал руку, то на тебя смотрели как на сумасшедшего, а сейчас машины такси снова останавливаются, — резюмирует эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир