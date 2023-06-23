Дорогая дорога: о чем предупреждает статистика аварий с такси

Согласно статистике ОСАГО, только 12% автомобилей такси ездят без аварий. Представители отрасли утверждают, что высокая аварийность проистекает из особенностей бизнеса, и жалуются на сложности с приобретением полисов. Эксперты предупреждают: если тарифный коридор по ОСАГО под давлением статистики увеличат, всё больше водителей станут уходить в серую зону . Подробности — в материале «Известий».

Высокоубыточные и опасные

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), только у 12% такси самое низкое значение коэффициента бонус-малус (КБМ) — от 0,46 до 0,57. Такие водители получают максимальную скидку за безаварийное вождение от 54% до 43%. Всего у 51% КБМ составил менее единицы. Высокую аварийность показали 8% — для них был установлен повышающий КБМ от 1,76 до 3,92.

Страховщики отмечают более высокую аварийность такси в сравнении с обычными легковыми автомобилями, около 50% водителей которых имеют самый низкий КБМ, а у 94% он меньше единицы. И лишь 0,3% автомобилистов часто попадают аварии. В свою очередь Банк России установил, что частота страховых случаев у такси в семь раз выше. Согласно наблюдениям регулятора, страховщики выплачивают по полисам ОСАГО такси больше, чем собирают премий. С 2018 по 2020 год сумма выплат превысила сумму премий более чем на 1,5 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— К сожалению, такси на сегодняшний день является не только высокоубыточным для страховщиков, но и достаточно опасным видом общественного транспорта как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения, — сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Из-за более высоких рисков цена полиса довольно высока. Средняя премия для такси по итогам 2022 года составила 26 358 рублей, а для самого аварийного сегмента — 51 719 рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе РСА.

Меньше половины

Эксперты и представители бизнеса к озвученным цифрам относятся осторожно.

Статистика аварийности основана на данных по всего лишь 40% легальных такси, указывает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

— Именно столько у нас застраховано по ОСАГО легковых такси, имеющих соответствующие разрешения в Российской Федерации. Это само по себе ставит вопросы, — отметил Швагерус.

Разницу в количестве машин и количестве полисов признают сами страховщики В РСА рассказали «Известиям», что в прошлом году договоры ОСАГО были заключены на 170 тыс. машин такси. При этом, по данным Аналитического центра при правительстве РФ за 2021 год, в РФ насчитывается около 400 тыс. таксомоторов.

— Это свидетельствует о том, что большая часть таксистов скрывает реальную цель использования автомобиля при заключении договора ОСАГО, — отмечают в союзе.

Аварий становится меньше

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отмечает, что статистика страховщиков непрозрачна и расходится с данными МВД, согласно которым уровень социального риска в такси ниже, чем в общественном транспорте.

Фото: агентство городских новостей «Москва»

По данным ФКУ «Научный центр БДД МВД России», аварийность в такси снижается. Так, в 2022 году было зафиксировано 3324 ДТП с участием такси, что на 10,2% ниже, чем в 2021 году. При этом таксисты были виноваты в 2075 происшествиях. За последние два года частота наступления страхового события по ОСАГО снизилась, отмечают в «АльфаСтраховании».

Не считают километры

Кроме того, как считают эксперты и представители отрасли, страховщики не учитывают километраж, который проезжают автомобили такси. Только в Москве они каждый день перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Ситуация с высокой частотой страховых случаев заложена в самой сути работы легкового такси в любой стране, отмечает Станислав Швагерус.

— Такси проезжает в 10 раз больше обыкновенного автомобиля. Поэтому средняя аварийность будет в 10 раз больше. Это статистика, которую не обманешь. Если машина ездит больше, у нее и аварийность будет больше. Этого не изменить вообще, в принципе. Ни повышением профессионализма водителей, ни мерами безопасности, — считает он.

Чем занимаются агрегаторы

Тем не менее агрегаторы стремятся снизить аварийность программно. Например, «Яндекс» запустил алгоритм, который анализирует сложность маршрута, его протяженность, среднюю допустимую скорость в пути и историю аварийности на каждом отрезке. Это помогает подобрать наиболее опытного водителя из находящихся рядом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Принимают меры по улучшению безопасности и другие сервисы. Так, «Ситимобил» каждый день мониторит количество ДТП, совершенное работающими с ним водителями. «Если водитель попал в ДТП — с ним проводится разъяснительная работа. При повторном случае водитель блокируется в сервисе. Мы на программном уровне отслеживаем среднюю скорость водителя. В случае существенного превышения скорости машина блокируется до дальнейшего разбирательства», — отметили в пресс-службе «Ситимобил».

Зачем отдельно страховать пассажиров

Антон Шапарин обращает внимание на то, что большинство страховых случаев — «копеечные повреждения». Доля выплат, приходящаяся на возмещение за вред жизни и здоровью, по данным РСА, относительно невелика и составляет около 2%.

В свою очередь, в «Яндекс Такси» подсчитали, что в 2022 году доля поездок, в которых случились ДТП с пострадавшими, снизилась на 11% год к году. Это примерно одно ДТП на миллион километров пути.

При этом таксистам придется в обязательном порядке страховать пассажиров. Совет Федерации одобрил законопроект, распространяющий на такси закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Согласно закону, который может вступить в силу с 1 сентября 2024 года, возмещение за вред жизни, здоровью или имуществу каждого пассажира увеличивается до 2 млн рублей. Тогда как по ОСАГО лимит за вред жизни и здоровью составляет только 500 тыс. рублей.

Согласно оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), средняя стоимость полиса ОСГОП в год составит для одного такси 2,5–3 тыс. рублей. Однако представители отрасли опасаются, что в дальнейшем она будет расти.

— В официальном ответе от ЦБ РФ мы получили информацию, что соответствующие расчеты для оценки возможной стоимости полиса ОСГОП для такси проведены не были, а только планируются. С учетом того что такси, по словам страховщиков, — это высокоубыточный сектор, а размер выплат пассажирам будет в четыре раза выше, чем в случае с ОСАГО, то и стоимость полиса страхования ответственности перевозчика может быть в итоге высокой, — отметили в пресс-службе Общественного совета по развитию такси.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Данные страховщиков о высокой аварийности такси, а также введение дополнительных обязательных страховых продуктов — отголоски борьбы за повышение тарифов, считает Антон Шапарин.

— Страховщикам нужно еще больше расширить коридор, и они планомерно раскачивают тему. Сначала таксисты, потом молодые водители, дальше ЦБ повысит им тариф, — считает Шапарин.

Сейчас почти все машины страхуются по максимальным базовым тарифам, дальше рост возможен только после расширения тарифного коридора и лимитов покрытия, отмечает директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин.

ОСГОП пойдет за ОСАГО

Эксперты отрасли пассажирских перевозок предполагают, что ОСГОП в такси может ждать судьба ОСАГО, что в итоге повлияет на количество выдаваемых разрешений на деятельность.

Две главные проблемы ОСАГО, по мнению игроков рынка, — высокие тарифы и проблемы с покупкой полисов. Создание перестраховочного пула проблему с доступностью страховки не решило, считают они.

— Мы до сих пор получаем жалобы, что перевозчикам отказывают в страховании автомобилей такси. И им нередко приходится проявлять дополнительную настойчивость. Например, снимать на камеру общение с сотрудниками страховых компаний. В таком случае купить полис получается быстрее. Еще мы столкнулись с тем, что в программах страховых агентов отображается запрет на заключение договоров с владельцами такси, — отмечают в Общественном совете по развитию такси.

Страховщики же считают, что проблемы с покупкой полисов ушли в прошлое, хотя отмечают, что в перестраховочный пул передано 80% всех заключенных с такси договоров ОСАГО.

В серой зоне

Антон Шапарин напоминает, что, согласно недавнему опросу НАС, в случае повышения на 10% стоимости полиса ОСАГО 22% водителей готовы отказаться от его оформления. Еще 7% опрошенных признались, что уже управляют машиной без этой страховки.

Не только чрезмерные аппетиты страховщиков, но и закручивание гаек в сфере перевозок такси может вытолкнуть водителей в серую зону, предупреждает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— У нас есть штрафы за отсутствие ОСАГО, и они едины для всех. Есть жесткие требования агрегаторов и закона о такси. Чем жестче требования, тем больше водителей начинают заниматься частным извозом. Если четыре года назад ты вставал вечером у края дороги и поднимал руку, то на тебя смотрели как на сумасшедшего, а сейчас машины такси снова останавливаются, — резюмирует эксперт.