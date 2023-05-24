Массовый порядок: в России ужесточат требования по страхованию объектов скопления людей

Власти хотят ужесточить требования по страхованию объектов массового скопления людей — торговых центров, кинотеатров и других подобных мест. Как заявил «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев, оно может стать вмененным (то есть практически обязательным) . Он добавил: инициатива обсуждается с ЦБ и Минфином . Компании будут страховать каждого, кто потенциально может пострадать в случае чрезвычайной ситуации. При инциденте граждане сразу получат компенсацию. Это также позволит освободить бизнес от излишних проверок . Механизм должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте, подчеркнули в ЦБ.

Вменить покупку

Сейчас обсуждается страхование объектов массового скопления людей — торговых центров, кинотеатров и других подобных мест. Скорее всего, оно может стать вмененным , рассказал заместитель председателя СФ Николай Журавлев. Он поддержал эту инициативу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Компании будут на определенную сумму страховать каждого, кто потенциально может пострадать в случае чрезвычайной ситуации . Это позволит освободить бизнес от излишних административных нагрузок и проверок, потому что страховщик станет дополнительно контролировать , насколько необходимые требования соблюдаются. А в случае инцидента он выплатит гражданам компенсацию . Такой законопроект сейчас обсуждается с ЦБ, Минфином и профессиональным сообществом, однако говорить о сроках внесения в Госдуму или принятия пока рано, отметил Николай Журавлев.

Он добавил: такой вид страхования не слишком дорогой, поэтому это не приведет к значительным затратам со стороны бизнеса, однако поможет решить проблему с трагическими случаями . Люди смогут получать возмещение сразу и в полном объеме.

Вмененный характер означает, что организаторы массовых мероприятий или владельцы объектов скопления людей должны будут купить этот полис. Однако в отличие от обязательных видов, стоимость и условия продажи покрытия определят сами страховщики, а не отдельный закон, объяснил директор группы рейтингов фининститутов АКРА Алексей Бредихин. Например, в отличие от ОСАГО, не будет установлен тарифный коридор и другие параметры. Из вмененных видов сейчас действует, среди прочего, страхование ответственности туроператоров .

С похожей инициативой в отношении объектов массового скопления людей в 2018 году выступили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Однако она так и не была реализована.

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Механизм страхования ответственности — это хороший инструмент для обеспечения прав пострадавших, заявили «Известиям» в ЦБ . Он должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте за счет оценки помещения перед оформлением полиса. При этом стоит предусмотреть и альтернативные варианты обеспечения ответственности , считают в Банке России.

Например, разрешить бизнесу вместо страховки создавать резервный фонд или иметь банковскую гарантию , сообщили в ВСС. Там предложили свою концепцию подобного механизма. В соответствии с ней собственников ТЦ, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей обяжут сразу выплачивать пострадавшим компенсацию в случае пожара . Затем владельцы будут самостоятельно взыскивать ущерб с виновника. Это поможет гражданам получать возмещение, не дожидаясь окончания расследования. Представители союза направили предложения в ведомства.

В перечень подобных объектов они предлагают включить ТЦ, здания общепита, гостиницы, санатории, больницы, клубы, кинотеатры . Введение новых требований до сих пор актуально, поскольку в 2022 году число пожаров на социальных объектах увеличилось на треть по сравнению с 2021-м и превысило 5,5 тыс., отметили в союзе.

«Известия» направили запрос в Минфин и Минэк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Полис доступа

В страховых компаниях поддержали инициативу Совфеда. Зачастую пострадавшие не могут добиться компенсации с виновника, потому что погорелец после инцидента сам оказывается банкротом , объяснили в пресс-службе «Югории». Там добавили: процедура получения возмещения также крайне сложная — она проходит через суд и нередко затягивается на годы . Если же сделать такое страхование вмененным, то каждый объект с массовой публичной доступностью или мероприятие должны будут предоставить полис или банковскую гарантию.

В таких программах следует покрывать риски причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших , считает начальник отдела методологии и андеррайтинга обязательных видов страхования СК «МАКС» Иван Кузьменок. При этом возмещение граждане должны получать напрямую от страховой компании.

Стоимость такой программы для бизнеса будет зависеть от средней проходимости и площади объекта , полагает директор департамента по страхованию имущественных рисков «РЕСО-Гарантия» Мария Барсова.

Лимит выплат нужно установить на уровне 2 млн рублей , считает начальник управления андеррайтинга ответственности и финансовых рисков ПАО СК «Росгосстрах» Галина Лунева. Она добавила: из аналогичных программ уже существует добровольное страхование гражданской ответственности для юрлиц. Кроме того, похожие полисы покупали, например, организаторы фестиваля «Нашествие», музыкальных фестивалей «Усадьба Джаз» .

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Когда организаторами крупных мероприятий были иностранные компании, им вменяли страхование ответственности перед третьими лицами , отметил заместитель генерального директора по внешним связям «Ингосстраха» Илья Соломатин. По его мнению, подобную практику следует распространить и на другие места массового пребывания людей. При этом важно описать критерии, для кого такие полисы станут обязательными.

Подобное покрытие должно быть у ТЦ и кинотеатров, в которых проходят продолжительные массовые мероприятия, считает заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных. Для небольших объектов это не столь важно.

Предлагаемый механизм позволит повысить уровень пожарной защиты , подчеркнул руководитель подкомитета по взаимодействию со страховым рынком «Деловой России», глава Группы «Зетта страхование» Игорь Фатьянов. Он добавил: проект направлен на поддержку пострадавших, оперативное урегулирование убытков, а также снижение нагрузки на государство и бизнес .

Страховая компания может выплатить компенсацию сразу после установления размера ущерба, а когда будет определен виновник — взыскать с него расходы, объяснил Алексей Бредихин из АКРА. По его мнению, конкуренция среди участников рынка позволит сформировать справедливые цены.