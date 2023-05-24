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Массовый порядок: в России ужесточат требования по страхованию объектов скопления людей
Власти хотят ужесточить требования по страхованию объектов массового скопления людей — торговых центров, кинотеатров и других подобных мест. Как заявил «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев, оно может стать вмененным (то есть практически обязательным). Он добавил: инициатива обсуждается с ЦБ и Минфином. Компании будут страховать каждого, кто потенциально может пострадать в случае чрезвычайной ситуации. При инциденте граждане сразу получат компенсацию. Это также позволит освободить бизнес от излишних проверок. Механизм должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте, подчеркнули в ЦБ.
Вменить покупку
Сейчас обсуждается страхование объектов массового скопления людей — торговых центров, кинотеатров и других подобных мест. Скорее всего, оно может стать вмененным, рассказал заместитель председателя СФ Николай Журавлев. Он поддержал эту инициативу.
Компании будут на определенную сумму страховать каждого, кто потенциально может пострадать в случае чрезвычайной ситуации. Это позволит освободить бизнес от излишних административных нагрузок и проверок, потому что страховщик станет дополнительно контролировать, насколько необходимые требования соблюдаются. А в случае инцидента он выплатит гражданам компенсацию. Такой законопроект сейчас обсуждается с ЦБ, Минфином и профессиональным сообществом, однако говорить о сроках внесения в Госдуму или принятия пока рано, отметил Николай Журавлев.
Он добавил: такой вид страхования не слишком дорогой, поэтому это не приведет к значительным затратам со стороны бизнеса, однако поможет решить проблему с трагическими случаями. Люди смогут получать возмещение сразу и в полном объеме.
Вмененный характер означает, что организаторы массовых мероприятий или владельцы объектов скопления людей должны будут купить этот полис. Однако в отличие от обязательных видов, стоимость и условия продажи покрытия определят сами страховщики, а не отдельный закон, объяснил директор группы рейтингов фининститутов АКРА Алексей Бредихин. Например, в отличие от ОСАГО, не будет установлен тарифный коридор и другие параметры. Из вмененных видов сейчас действует, среди прочего, страхование ответственности туроператоров.
С похожей инициативой в отношении объектов массового скопления людей в 2018 году выступили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Однако она так и не была реализована.
Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
Механизм страхования ответственности — это хороший инструмент для обеспечения прав пострадавших, заявили «Известиям» в ЦБ. Он должен стимулировать владельцев повышать безопасность на объекте за счет оценки помещения перед оформлением полиса. При этом стоит предусмотреть и альтернативные варианты обеспечения ответственности, считают в Банке России.
Например, разрешить бизнесу вместо страховки создавать резервный фонд или иметь банковскую гарантию, сообщили в ВСС. Там предложили свою концепцию подобного механизма. В соответствии с ней собственников ТЦ, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей обяжут сразу выплачивать пострадавшим компенсацию в случае пожара. Затем владельцы будут самостоятельно взыскивать ущерб с виновника. Это поможет гражданам получать возмещение, не дожидаясь окончания расследования. Представители союза направили предложения в ведомства.
В перечень подобных объектов они предлагают включить ТЦ, здания общепита, гостиницы, санатории, больницы, клубы, кинотеатры. Введение новых требований до сих пор актуально, поскольку в 2022 году число пожаров на социальных объектах увеличилось на треть по сравнению с 2021-м и превысило 5,5 тыс., отметили в союзе.
«Известия» направили запрос в Минфин и Минэк.
Полис доступа
В страховых компаниях поддержали инициативу Совфеда. Зачастую пострадавшие не могут добиться компенсации с виновника, потому что погорелец после инцидента сам оказывается банкротом, объяснили в пресс-службе «Югории». Там добавили: процедура получения возмещения также крайне сложная — она проходит через суд и нередко затягивается на годы. Если же сделать такое страхование вмененным, то каждый объект с массовой публичной доступностью или мероприятие должны будут предоставить полис или банковскую гарантию.
В таких программах следует покрывать риски причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших, считает начальник отдела методологии и андеррайтинга обязательных видов страхования СК «МАКС» Иван Кузьменок. При этом возмещение граждане должны получать напрямую от страховой компании.
Стоимость такой программы для бизнеса будет зависеть от средней проходимости и площади объекта, полагает директор департамента по страхованию имущественных рисков «РЕСО-Гарантия» Мария Барсова.
Лимит выплат нужно установить на уровне 2 млн рублей, считает начальник управления андеррайтинга ответственности и финансовых рисков ПАО СК «Росгосстрах» Галина Лунева. Она добавила: из аналогичных программ уже существует добровольное страхование гражданской ответственности для юрлиц. Кроме того, похожие полисы покупали, например, организаторы фестиваля «Нашествие», музыкальных фестивалей «Усадьба Джаз».
Когда организаторами крупных мероприятий были иностранные компании, им вменяли страхование ответственности перед третьими лицами, отметил заместитель генерального директора по внешним связям «Ингосстраха» Илья Соломатин. По его мнению, подобную практику следует распространить и на другие места массового пребывания людей. При этом важно описать критерии, для кого такие полисы станут обязательными.
Подобное покрытие должно быть у ТЦ и кинотеатров, в которых проходят продолжительные массовые мероприятия, считает заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных. Для небольших объектов это не столь важно.
Предлагаемый механизм позволит повысить уровень пожарной защиты, подчеркнул руководитель подкомитета по взаимодействию со страховым рынком «Деловой России», глава Группы «Зетта страхование» Игорь Фатьянов. Он добавил: проект направлен на поддержку пострадавших, оперативное урегулирование убытков, а также снижение нагрузки на государство и бизнес.
Страховая компания может выплатить компенсацию сразу после установления размера ущерба, а когда будет определен виновник — взыскать с него расходы, объяснил Алексей Бредихин из АКРА. По его мнению, конкуренция среди участников рынка позволит сформировать справедливые цены.