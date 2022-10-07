По всей нестрогости: за что совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет
Центральный районный суд Кемерово признал экс-гендиректора и совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского виновным в даче взятки главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой при реконструкции здания. Обвинение требовало для него десять лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа, но решение суда оказалось мягче — восемь лет колонии строгого режима и штраф 21 млн рублей. Адвокат обвиняемого тем не менее надеется еще смягчить приговор. Но эксперты считают, что наказание для такого преступления с учетом его последствий и так невелико.
Очередные виновные
В пятницу, 7 октября 2022 года, спустя четыре года после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» свое наказание получил бывший гендиректор торгово-развлекательного комплекса Вячеслав Вишневский.
— Назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказал судья, оглашая приговор.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Вину подсудимого признали на предыдущем заседании 5 октября.
Бывший генеральный директор и совладелец ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский во время оглашения приговора в Центральном районном суде, 5 октября 2022 года
— Суд установил, Вишневский совершил преступление при следующих обстоятельствах: при посредничестве передал взятку начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой за незаконные действия и бездействие в пользу ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при осуществлении реконструкции второй очереди здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово, — сказал судья.
Пожар, в результате которого погибло 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта 2018 года. По мнению следствия, причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже здания. Но к гибели людей привело нарушение требований пожарной безопасности: неработающая система оповещения и закрытые эвакуационные выходы.
Изначально Вячеслав Вишневский не признавал своей вины и утверждал, что деньги, которые он передал руководителю кемеровского Госстройнадзора, предназначались для официального оформления документов. В последствии он раскаялся в содеянном.
— Данный процесс выявил нарушения закона РФ с моей стороны как бывшего руководителя юрлица, о чем я искренне сожалею и раскаиваюсь. Как и прошу прощения у общества за себя и своих подчиненных, — сказал бывший гендиректор «Зимней вишни» в суде.
В ходе разбирательств гособвинение попросило для Вячеслава Вишневского десять лет лишения свободы и штраф в размере 490 млн рублей.
Бывший генеральный директор и совладелец ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский перед оглашением приговора в Центральном районном суде, 5 октября 2022 года
— Как и говорилось ранее, на стадии защиты Вячеслав Вишневский признал свою вину в даче взятки. В связи с этим мы попросили суд при вынесении приговора применить ст. 64 УК, то есть смягчить приговор, — рассказал «Известиям» адвокат Вадим Трифонов.
Он добавил, что прошение будет подано сразу после оглашения приговора.
Нельзя помиловать
Трагедия не отпускает Кемеровскую область уже много лет. Количество виновных с каждым судебным заседанием становится всё больше. Только в декабре прошлого года длительные сроки заключения были назначены сразу четырем фигурантам дела: экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова получила 18 лет лишения свободы и штраф в размере 80 млн рублей, ее подчиненная, начальница отдела Госстройнадзора Светлана Шенгерей — семь лет, директор строительной компании ООО «ИСК «Ресурс», проводившей реконструкцию здания под ТРЦ, Никита Чередниченко — 15 лет, сын Комковой Эдуард — 10 лет.
Несмотря на раскаяния, ущерб пострадавшим ни деньгами, ни таким маленьким сроком не возместить, заявил «Известиям» пред
седатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.
— Слабое обвинение. Количество людей, которых мы потеряли, несоизмеримо с наказанием. Почему 21 млн рублей? Скорее всего, он их не выплатит. Почему только восемь лет? На мой взгляд, в этом деле был умысел. То есть фигуранты дела умышленно скрыли нарушения при строительстве здания. Все говорят о преступной халатности, но давайте говорить откровенно: когда я бросил банановую кожуру и человек упал, вот это халатность. А когда человек закрывает глаза контролирующим органам на очевидные нарушения — это умысел, — подчеркнул эксперт.
Кирилл Кабанов напомнил, что дело тянется уже четыре года. Вячеслав Вишневский находился под стражей, а значит, в результате он просидит меньше половины срока. То есть, приехав в колонию, обвиняемый в праве подать на условно-досрочное.
— Маньяки достаточно часто признают свою вину, причем публично. И Вишневский признал вину. И что? Я бы понял, если бы он за счет своих активов что-нибудь сделал для пострадавших. Во-вторых, назвал бы всех должностных лиц, которые участвовали в этой схеме. В этом случае, наверное, можно было бы говорить о смягчении, — подчеркнул член СПЧ.
Шансов на смягчение приговора у обвиняемого не так много, считает юрист Михаил Прядко.
— Во-первых, в России очень строго рассматриваются дела, которые касаются взяток, и чаще всего виновным дают максимальные сроки. Во-вторых, результатом преступной деятельности бывшего гендиректора «Зимней вишни» стала гибель людей, что является отягчающим фактором. И, в-третьих, это дело очень громкое, постоянно на слуху, что также может повлиять на степень строгости наказания, — подчеркнул юрист.
Он полагает, что, несмотря на то что подсудимый уже провел четыре года под следствием, условно-досрочное вряд ли одобрят. Да, конечно, в рамках законодательства РФ Вячеслав Вишневский имеет право подать прошение об условно-досрочном. Но общественное мнение и гибель детей — главные факторы, которые могут повлиять на итоговое решение, добавил Михаил Прядко.