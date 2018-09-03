Мертворожденный проект: «Зимняя вишня» была обречена на гибель в огне

Узнать, могло ли спасти дорогостоящее противопожарное оборудование и правильная организация эвакуации людей при пожаре в «Зимней вишне», важно следователям не только для распределения степени вины каждого из фигурантов кемеровской трагедии, это второстепенная задача. Главная, по аналогии с авиакатастрофой, в будущем сыграть на опережение и сделать работу над ошибками. СКР назначил для этого несколько экспертиз, о результатах которых портал iz.ru рассказывал в публикациях ранее. Еще одно судебное исследование, выполненное учеными-инженерами, проливает свет на то, почему не сработала автоматика, призванная оберегать людей от огня.

Оборудование спасения

Прахом пошли многомиллионные закупки и монтаж систем предотвращения пожара, автоматического пожаротушения, сигнализации и другого оборудования красного цвета. Комиссия ученых-техников пришла к выводу, что система автоматической противопожарной защиты в ТРЦ «Зимняя вишня» свои функции при пожаре 25 марта не выполнила. Да и выполнить не могла.

Следователи и эксперты подняли данные о прошлых проверках, техдокументацию о строительстве и ремонте, чтобы прийти к такому выводу. Самые масштабные комплексные испытания проводились в декабре 2013 года после установки противопожарных систем (АУПС и СОУЭ). По их итогам работа инженеров была оценена на отметку «хорошо».

баллон Огнетушители в торговом центре Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Позднее на допросах бывший техдиректор ООО «Альфа» Александр Васильев, специалисты которого монтировали АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), рассказал следствию, что к моменту установки систем в реконструированном здании уже были собраны системы пожаротушения. «В старой части здания первой очереди была смонтирована система порошкового пожаротушения. В новой — водяного пожаротушения», — говорится в протоколе.

А техник охранно-пожарной сигнализации ООО «Системный интегратор» Владимир Ващук (контора обслуживала «Зимнюю вишню») в своем допросе утверждает, что конкретно на 4-м этаже «во всех помещениях как в новой, так и в старой части здания система автоматического пожаротушения как водяного, так и порошкового отсутствовала полностью». Во всяком случае, это касается периода, когда он трудоустроился туда — в ноябре 2016 года.

Техдиректор «Альфы» Васильев уточнил следствию, что после утверждения проекта уполномоченными лицами управления Ростехнадзора и главным инженером компании ККК летом 2014 года стали проводиться техработы по перепланировке 1–3-го этажей торгового центра.

«Мне не известно, разрабатывалась ли соответствующая проектная документация для проведения перепланировки и кто ее разрабатывал», — рассказал Васильев. Это важный момент во всей истории с пожаром в «Зимней вишне». Установка систем, по сути, проводилась в голом помещении, а уже после этого в новое здание въехали торговые точки, рестораны, игровые заведения. Само собой, без перепланировки в таком деле не обойтись. А вот без мнения специалистов — пожалуйста.

Тем не менее системы, по словам Васильева, проверялись в 2015 году и исправно работали.

выход Эвакуационный выход в торговом центре Фото: ТАСС/Егор Алеев

Но после 2016 года определенно оборудование было не в лучшем состоянии. Как уточняет всё тот же техник Ващук, система водяного пожаротушения по всему зданию в период его работы на объекте не функционировала. Причина — неисправность насосов. Вода в них замерзла в зимний период.

«Я докладывал об указанной ситуации директору «Системного интегратора» Полозиненко, однако никаких мер принято не было. Системы АППЗ на указанном объекте за время моей работы на объекте ни разу не подверглись техническому перевооружению», — сообщил он.

Для понимания, АППЗ — это всё «железо» в здании, которое отвечает за борьбу с пожаром. Грубо говоря, она состоит из многочисленных датчиков, дымоулавливателей, которые передают сигнал об опасности диспетчеру. Эти штуки соединены с системой оповещения — ретранслируют сигнал об опасности оперативным службам города и включают громкоговорители в здании, сообщающие: «Внимание, пожар!». Они же запускают системы пожаротушения — те самые фонтанчики под потолком, из которых рассеивается вода или порошок в случае появления открытого огня. Контролируется весь этот комплекс специальным человеком, сидящим за пультом. У него перед глазами мониторы, где указаны проблемные места.

За обеспечение в здании противопожарной безопасности отвечал главный инженер Александр Гутов. Он, так же как и техник Ващук, рассказал, что ни на 4-м, ни на 5-м этажах не было установлено систем водяного пожаротушения. Там имелись лишь противопожарные краны. То есть охране и ответственному персоналу стоило бы размотать рукава и направить струи на загоревшийся поролон в игровой. Позже станет ясно, что и шланги эти — лишь бутафория, воды в трубах не было.

По данным следствия, на момент ЧП система пожарной сигнализации на 3-м и 4-м этажах функционировала, но не взаимодействовала с другими системами — дымоудаления, системой оповещения, а также с инженерными системами здания.

Следствие установило, что в результате бесчисленного множества нарушений правил на момент пожара «автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматическая установка пожаротушения не сработали». По сути, умная система в руках некомпетентных работников превратилась в груду бесполезного железа.

К слову, о людях. Сигнализация, плохо отлаженная, все-таки давала понять персоналу — что-то не так, что-то искрит… И была отключена. Некомпетентным охранником (он под следствием) незадолго до аварии — он не имел должного уровня подготовки, чтобы контролировать противопожарную систему и тем не менее был допущен к пульту. Он и другой его коллега посчитали, что систему «глючит». А ведь это оборудование, по оценкам экспертов, могло уже через 20 секунд предупредить диспетчера о пожаре в поролоновой яме.

Монтаж и эксплуатацию противопожарного оборудования судебные эксперты признали несоответствующими требованиям нормативных документов и регламентов. Также специалисты заключили, что при устройстве поролоновой ямы не были выполнены требования по исключению потенциальной угрозы возгорания. Легковоспламеняемый материал находился прямо под потенциальным источником огня — светильником.

Эвакуация в преисподнюю

Фактом остается то, что для многих взрослых людей правила ОБЖ — пустой звук. Ответственные за безопасность лица не потрудились даже расставить на видное место огнетушители.

«После обнаружения горения я окрикнула Сочинского Сергея, он подбежал ко мне и стал вытаскивать детей из поролоновой ямы, а я побежала за огнетушителем. Добежав до входа в активити-парк, я остановилась и поняла, что не знаю, где находится огнетушитель...» — признается на допросе инструктор батутного зала.

«Я подбежал к поролоновой яме, увидел огонь, я плюнул на пламя и хотел затушить его ногой, но дотянуться до огня не смог», — рассказал другой инструктор, Сергей Сочинский.

Огнетушитель попыталась найти еще одна сотрудница активити-парка Евгения Полынских, но тщетно. «После обнаружения пожара в поролоновой яме активити-парка я побежала на пожарную лестницу, чтобы взять огнетушитель. Огнетушитель не увидела, так как лестница была захламлена различными материалами», — рассказала девушка.

пожар Во время ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» Фото: ТАСС/Данил Айкин

Впрочем, эксперты считают, что даже те первичные средства защиты, которые имелись в здании, были непригодны. «Порошковые огнетушители ОП-4, которые эксплуатировались с декабря 2014-го до момента пожара, содержались без соответствующего техобслуживания и проверки», — говорится в экспертизе. В сочетании с тем, что пожарные рукава не могли выполнить своих функций, самостоятельно потушить огонь очевидцам было не под силу.

Оставалась надежда на эффективную эвакуацию... Но ее не получилось — люди в панике спасались кто как мог.

Фатальным для гостей «Зимней вишни» стало то, что четыре двери, ведущие на пожарные лестницы в здании, были закрыты. Следователи нашли на них следы воздействия — люди отчаянно пытались их открыть, тратили на это драгоценные секунды и минуты (остались следы попыток отжима замков, повреждения петель).

Эксперты подсчитали, что безопасная эвакуация в условиях запертых дверей была невозможной. А значит, это одна из причин многочисленных смертей. Также специалисты считают, что находившийся в момент ЧП персонал в ТРЦ не обладал соответствующим уровнем знаний и практики для правильной эвакуации людей.

«Врожденный» дефект

Системы безопасности в России работают гораздо хуже иностранных неслучайно. Дело в том, что еще при строительстве объекта на Западе коммерсант чувствует давление и контроль со стороны иностранных страховых компаний, а не чиновника, с которым всегда можно договориться.

«Каждая деталь противопожарной системы, например, в США имеет сертификацию FM Global, это высочайший контроль качества, который обязан соблюдать застройщик и собственник ТЦ еще на этапе проектирования. Иначе не получит страховку в случае чего. У нас же разрешено ставить буквально всё подряд — поэтому чаще всего на этом жизненно важном оборудовании используются дешевые материалы, преимущественно из Китая. За границей, в той же Европе и США, бремя выплат огромных компенсаций людям в случае пожара ложится на страховые компании, у нас — непонятно на кого. Чаще всего этим в итоге занимается государство... Отсюда и порочная практика: пожарный инспектор пришел, проверил, объект сдали и потом систему пожаротушения вообще иногда выключают, потому что боятся за ложное срабатывание. Ведь водяная система пожаротушения при ложном срабатывании может вывести из строя многомиллионное оборудование, ту же мебель, игровые аппараты. Отечественный бизнес на такие потери не согласен», — рассказал iz.ru эксперт в области противопожарного оборудования, руководитель компании ООО «ТехноПроект» Николай Хакимов.

система тушения Ящики с огнетушителями и пожарными гидрантами в торговом центре Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Нужно отметить еще один важный нюанс: никакой перепланировкой невозможно превратить промышленный объект в безопасный для людей торговый центр. Во многих странах такое полностью запрещено. Частичный запрет есть и в российском законодательстве, но нарушения традиционно вскрываются уже на пепелище.

Из текста заключения экспертов: «...еще до момента ввода здания в эксплуатацию было произведено изменение функционального назначения помещений зданий, а именно размещение предприятий торговли, которые не были предусмотрены проектной документацией. В соответствии с требованиями [нормативных актов] допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека* для многоэтажных зданий предприятий торговли <...> должна быть не более 2500 кв. м. В соответствии с проектной документацией площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрена 4000 кв. м», — говорится в документе. Иными словами, сил и средств на борьбу с огнем еще на 1500 квадратах не было заложено изначально.

Пожарный отсек — это часть строения, которая выделена стенами или перекрытиями с нормируемыми пределами стойкости конструкций к огню. Преграды должны обеспечить нераспространение пожара за его пределы до локализации.

Еще один вопрос, который волнует многих: а зачем устраивать наиболее посещаемые места в наиболее опасных зонах на верхних этажах? Торговые центры породил капитализм. Один из основополагающих принципов построения таких гигантских площадок звучит так: «здание торгового центра наряду с элементами внутренних коммуникаций должно способствовать как можно более длительному нахождению покупателя на территории торгового центра».

Эта догма указана в многочисленных учебниках по торговому делу. Этой литературой в первую очередь пользуются будущие архитекторы и дизайнеры. Впрочем, пять этажей — это слишком высокий торговый центр только для россиян. В Азии весьма популярны ТЦ высотой до 15 этажей.