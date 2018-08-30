Эксперты установили, почему в «Зимней вишне» автоматически не отключилось электричество

Эксперты омской частной компании «Бюро независимых экспертиз» установили, почему в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» при коротком замыкании, которое привело к возникновению пожара, не сработало автоматическое отключение электричества. Заключение специалистов оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

В начале июня питерские эксперты назвали причину пожара — расплавленный горящий пластик от плафона светильника упал на поролоновый кубик в «сухом» бассейне батутного комплекса.

Омским специалистам предстояло выяснить, насколько электрическое оборудование в торговом центре соответствовало проектно-сметной документации. На экспертизу направили оплавленные провода и 16 низковольтных комплектных устройств (НКУ).

Как выяснилось, в первом же НКУ были обнаружены расхождения с проектной документацией — вместо 31 выключателя было всего 18. К выключателям же были подведены провода с сечением 2,1 кв. мм вместо 2,5. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что при строительстве ТЦ использовалась более дешевая проводка.

Еще в одном НКУ обнаружили провод с сечением на 10 мм меньше, чем положено. В другом, напротив, сечение было толще на 12 мм. «Создается впечатление, что подключение происходило случайным образом», — указывают специалисты.

Специалисты отмечают, что так или иначе в «Зимней вишне» произошло короткое замыкание.

Ранее судебные пожарно-технические эксперты пришли к выводу, что возгорание произошло из-за протекавшей крыши, из-за которой вода лилась на высоковольтные провода.

Специалистам удалось посекундно восстановить произошедшее. Так, протечка воды началась 12–13 марта, однако работники ТЦ не стали чинить крышу, а лишь подставляли ведра под капающую с потолка воду. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к плавлению пластика. Горящий пластик от светодиодного светильника упал в «сухой» бассейн, что и стало причиной возгорания.

Пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Пострадали еще около 80 человек. Возгорание произошло на четвертом этаже здания, где находился кинотеатр и детские игровые аттракционы. В момент задымления системы оповещения и пожаротушения не сработали.