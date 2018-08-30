Свет лампы воспаленной: пожар в Кемерово начался с дешевого плафона

Последним предостережением кемеровской трагедии в «Зимней вишне» стала мерцающая лампа дневного света. Как оказалось, взрослые работники не понимали, что самопроизвольное включение-выключение плафона над поролоновой ямой с легковоспламенимыми и токсичными кубиками — элементарный признак короткого замыкания. Следователи с помощью опытных техников почти со стопроцентной точностью выяснили, с чего же начался пожар. В распоряжении портала iz.ru оказались результаты судебной бухгалтерской и пожаротехнической экспертиз, которые говорят о том, что беда в столицу Кузбасса пришла не только из-за жадности предпринимателей, но и от непроходимой безграмотности и попустительства персонала ТРК.

Огненный дождь над поролоновым бассейном

Эксперты считают, что очаг пожара находился под потолком над поролоновой ямой батутного центра «Граффити». Над сухим бассейном висели соединенные в одну линию светодиодные лампы освещения. Один из плафонов в результате короткого замыкания нагрелся до такого состояния, что загорелся, и его оплавленные горящие части попали на желтый кубик, находившийся в яме. После этого огонь распространился дальше.

К такому выводу ученые-инженеры пришли после того, как изучили фото- и видеоматериалы с места происшествия, а также сгоревшие элементы конструкции и провода. Ясность внесли и многочисленные показания свидетелей — большая часть из очевидцев — несовершеннолетние.

vishnya_2 ТЦ «Зимняя вишня» Фото: Global Look Press/42.mchs. gov.ru

«Я находился на канате… увидел огонь, который начался в яме с поролоновыми кубиками», — рассказал специалистам один из выживших в пожаре тинейджеров.

«Я была на аттракционе «Скалолазание»… На пожар обратила внимание, когда услышала, что тетенька, которая следила за батутами, стала кричать: «Пожар!». Я повернулась и увидела, как горят кубики… Огонь был примерно высотой около 20 см… Место было примерно по центру бассейна», — сообщила другая девочка, находившаяся в роковой день в игровой комнате «Зимней вишни».

Эксперты также установили, что первым сработал пожарно-дымовой извещатель, находившийся рядом с поролоновой ямой. То есть худо-бедно, но системы среагировали на возникновение внештатной ситуации.

Как загорелся бассейн

Языки пламени в яме возникли не сами по себе. Эксперты докопались до первопричины и нашли вероятный «источник зажигания». Во всяком случае у них есть стройная версия по этому поводу.

Специалисты сразу отмели версию о поджоге — слишком многие свидетели из числа взрослых наблюдали за тем, что происходило в батутной яме. К тому же пресловутый желтый кубик загорелся сверху, а если бы речь шла о поджоге, сначала воспламенились бы боковые грани или нижняя часть.

«Природа источника зажигания могла быть связана только с тепловым проявлением электроэнергии в условиях аварийного режима работы электросети или электропотребителя», — приходят к выводу техники.

«Вероятнее всего, падение расплавленного (горящего) материала произошло со стороны зоны установки светильников», — продолжают эксперты.

vishnya_5 Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» Фото: Global Look Press/vk.com/typical_kmr

Один из работников «Активити парка» сообщил следствию, что за несколько дней до пожара имело место самопроизвольное отключение и включение светильника над поролоновой ямой. Такое поведение электросетей — верный признак аварийного состояния проводки. Но персонал не увидел в этом ничего странного.

«Периодически в течение марта 2018 года и последний раз примерно за неделю до 25 марта 2018 года гас свет лампы освещения, расположенной непосредственно над поролоновой ямой.... Лампа гасла, но через какое-то время, примерно 5–10 минут, свет включался самостоятельно. За какой-либо помощью по устранению неполадок с освещением я не обращалась, так как свет каждый раз включался сам», — признается свидетель.

Другой очевидец добавил, «периодически непроизвольно гасли и включались лампы, расположенные над канатной трассой» — эта всё та же самодельная линия из светодиодных ламп дневного света.

Эти, казалось бы, мелочи были прямым посланием взрослым людям о грядущей беде. Но уроки ОБЖ, видимо, прошли для них даром. Такое поведение электроприборов, как пишут в заключении специалисты, косвенно свидетельствует о наличии в элементах освещения внутренних неисправностей. Но до трагедии это обстоятельство мало волновало работников центра и штатных электриков.

В итоге в роковой день неисправная лампа над батутной ямой самопроизвольно включилась в 11:16:56… Раскалившись, она спалила всё вокруг.

Вода и ток

«Детонатором» искры, а говоря инженерным языком, утечкой тока в проводах, часто становится пыль или вода. Следствию известно, что как минимум за две недели до пожара были протечки крыши над веревочным городком парка рядом с поролоновой ямой. Причем вода попадала в лоток с электрическими кабелями.

Об этом говорили свидетели по уголовному делу. «Как я поняла, вода текла из-за того, что начал таять снег на крыше <...> С крыши торгового центра вода капала на железный короб в районе центрального столба канатной трассы, в котором собиралась, а потом капала на ковровое покрытие», — рассказала следствию работница комплекса.

Другой свидетель прямо указал следователям, что талая вода перед тем как упасть на ковер, оказывалась на коробах с проводами. Персонал даже расставлял тазы на коврах в тех местах, где капало. О протечках докладывали, но реакции не последовало.

«Механик сказал мне, что помочь ничем не может, поскольку течет крыша ТЦ ввиду потепления погоды», — рассказала другая свидетельница по делу, первая заметившая следы подтекания в игровой. Тазики для капелек стояли в помещении веревочного городка.

Вывод экспертов звучит так: «Непосредственной (технической) причиной пожара послужило загорание в результате аварийного режима работы светодиодного светильника, установленного над поролоновой ямой батутного центра «Граффити».

Над злополучной батутной ямой находился светильник, о котором вспоминали свидетели пожара, с лотком проводов. Это была обычная светодиодная лампа марки Jazzway модификации PPO SMD — стоит такой плафон недорого — от 500 до 1 тыс. рублей в зависимости от мощности. Производитель в сопроводительной литературе указывает, что класс пылевлагозащитности — IP20.

Согласно международной квалификации электрической безопасности приборов, двойка в цифровой части этого кода сообщает потребителю о том, что устройство защищено от попадания внутрь твердых предметов, диаметр которых больше 12,5 мм (то есть оберегает только от соприкосновений человека с деталями, находящимися под напряжением, а разобрать его можно только отверткой). А ноль — предупреждение о том, что плафон абсолютно никак не защищен от попадания воды — будь то дождь или протечка.

Именно протечка и сыграла фатальную роль в судьбе погибших в «Зимней вишне».

Экспертиза также ответила на важный для следствия вопрос — способен ли корпус светильника переходить в пластическое состояние и гореть, способен — заключили специалисты.

Бассейн с ядом

Следующей точкой алгоритма трагедии, созданной человеческой безалаберностью и наплевательским отношением к делу, стала поролоновая яма рядом с батутами. Едва ли случился бы такой страшные пожар, если бы часть расплавленного горящего плафона упала на ковер… Но источник огня попал в труднодоступное для человека место — в глубокую емкость с поролоновыми кубиками, куда с огнетушителем не подберешься. Что же представляет из себя поролон с точки зрения пожарной безопасности?

«Согласно ГОСТ 30244, поролон (пенополиуретан) отнесен к группе Г4 — сильногорючий, по ГОСТ 30402 к В3 — легковоспламеняемый, по ГОСТ 12.1.044 к ДЗ — с высокой дымообразующей способностью и к Т4 — чрезвычайно токсичный при горении», — говорят в заключении эксперты.

Не понятно, чем думали проектировщики, дизайнеры помещений и другие ответственные лица, когда размещали над этой канавой многочисленные осветительные приборы.

Системная ошибка в контроле за безопасностью заключалась в том, что установкой противопожарного оборудования занимался арендодатель — ОАО «ККК». Эта контора тратила деньги на установку противопожарных систем — всего, согласно бухгалтерской экспертизе, больше 16,7 млн рублей, плюс еще 8,7 млн на их содержание.

vishnya_3 Президент России Владимир Путин возлагает цветы к мемориалу возле торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Арендаторы в лице «Зимней вишни» и «Бизнес спорт Кемерово» не имели к этому отношение. Зато эти компании перекроили занятые помещения под свои нужды, не думая о пожарной безопасности, — установили запредельное количество потребителей тока (игровые аппараты, лампы освещения и пр.) Всё это сыграло роль при дальнейшем развитии пожара, когда полетела проводка.

«Быстрому распространению горения на 3-й этаж ТРЦ способствовали особенности прокладки электросети — кабели, питающие игровые автоматы 4-го этажа, были проложены в верхней части (под потолком) 3-го этажа, что в процессе пожара приводило к возникновению вторичных очагов горения на третьем этаже», — говорится в заключении.

Длинный список виноватых

Говорят, что история не терпит сослагательного наклонения, что после драки кулаками не машут. Но рассуждать о том, что нужно было сделать в той ситуации ответственным людям и ведомствам, просто необходимо, чтобы не допустить похожей трагедии. Плохая гидроизоляция лампы, протечка крыши — лишь одни из условий, способствующих наступлению самого страшного. Даже при наличии этих рисков можно обезопасить людей. Решений, которые позволили бы избежать чудовищного горя, было множество.

Главными причинами трагедии стоит называть людскую жадность и пресловутый русский авось.

Помещения и их обустройство как нельзя удовлетворяло интересам бизнеса в ущерб безопасности людей. Например, если бы хозяева ТРЦ закупили бы лампы с более высоким уровнем влагозащиты или использовали негорючие кубики. Да, такие предложения есть на рынке, но их цена выше. Стоило уменьшить нагрузку на сети, но тогда бы упала прибыль от этих машин, куда тысячи детей бросают жетоны.

Но даже в условиях жесткой экономии можно было просто сделать несколько здравых вещей, которые обезопасили бы батутный центр. Например, повесить лампы освещения не над поролоновым бассейном, а с краю. Или заменить неисправные «моргающие» светильники.

vishnya_4 Снос ТЦ «Зимняя вишня» Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Трагедии можно было избежать, если бы персонал ТРЦ попросту выполнял то, что предписывали инструкции, в которых каждый работник развлекательного заведения расписывался. Как бы то ни было, но деньги на безопасность выделялись. Но 100-процентной защиты от дурака никто гарантировать не может.

Очередной эпизод расследования о причинах трагедии в торговом комплексе «Зимняя вишня» читайте здесь.