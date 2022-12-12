За стеной дождя: почему сгорел торговый центр в Балашихе

Пожар в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе вспыхнул рано утром 12 декабря. Возгорание началось на открытой площадке, где хранились стройматериалы. Затем пламя перекинулось на первый этаж здания и заполыхал весь центр. Согласно одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание, вызванное сильным дождем. По данным экстренных служб, пострадал охранник ТЦ — он получил ожоги верхних дыхательных путей. Подробнее о случившемся — в материале «Известий».

Что случилось

Сообщение о пожаре на улице Пригородной в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха поступило на пульт экстренных служб в 08:33. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения пламя полыхало на открытой площадке торгового центра. По предварительным данным, здесь хранился пенополистирол — горючий материал, который при нагревании может выделять токсичные продукты. Огонь быстро перекинулся на первый этаж здания склада. Окрестности заволокло густым, черным дымом. Пламя распространялось стремительно. Действия сотрудников оперативных служб осложняло то, что в непосредственной близости от места происшествия нет источников воды.

За стеной дождя Тушение пожара в торговом центре «Стройпарк» Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сотрудников и посетителей центра удалось эвакуировать. По данным «РИА Новости», пострадал охранник «Стройпарка». Он пытался самостоятельно тушить огонь до приезда спасателей и получил ожоги верхних дыхательных путей. Мужчина госпитализирован.

Как боролись с огнем

Пожару был изначально присвоен третий номер сложности, однако потом его переквалифицировали на четвертый. Ситуацию усугубило то, что, по информации экстренных служб, обрушилась кровля и «...из-за мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь».

В тушении участвовали 110 человек и 35 единиц техники. В ликвидации огня был задействован вертолет Ми-8. На место ЧП выехали сотрудники Роспотребнадзора — им предстоит выяснить, загрязнен ли воздух токсичными веществами, которые могли выделиться в результате горения строительных материалов. После локализации пожара будут проведены и другие необходимые экспертизы.

Версии и причины

Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин. В связи с пожаром в помещении строительного торгового центра в городском округе Балашиха прокуратура организовала проверку.

За стеной дождя Пожар в торговом центре «Стройпарк» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, сотрудники правоохранительных органов также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, вызванное сильным дождем. Кстати, система противопожарного оповещения сработала исправно. В качестве гипотезы приводилось также предположение о том, что возгорание случилось по причине неисправности электротехнического оборудования. Все версии отрабатываются.

Открытое горение в торговом центре было ликвидировано в полдень. По данным ГУ МЧС, пожар локализовали на площади 10 тыс. кв. м, площадь обрушения составила 700 кв. м.

Это уже второй гипермаркет строительных материалов, который пожарным приходится тушить за последние несколько дней, — в минувшую пятницу, 9 декабря, огонь уничтожил OBI в подмосковных Химках.

Чем известен «Стройпарк»

Здание торгового центра в Балашихе сдали в эксплуатацию в 2019 году. «Стройпарк» был популярен среди местных жителей, а также бригад, которые занимаются ремонтом квартир. Сюда ехали за отделочными материалами, инструментами, обоями, дверями, сантехникой и электрикой. Здесь можно было заказать кухню, купить бытовую технику. Весь торговый центр, по словам сотрудников организации, сгорел дотла.

За стеной дождя Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Владельцы ТЦ подсчитывают убытки. Многие предприниматели своевременно не застраховали товар, не задумываясь о возможных проблемах.

Как сообщил «Известиям» источник в администрации ТЦ, огнем уничтожено 95% ассортимента стройматериалов. Однако сотрудники заверяют покупателей, уже оплативших товар, что обязательства будут выполнены. «Привезем, всё привезем с других складов — только киньте информацию в WhatsApp », — прокомментировал собеседник «Известий».

Что думают эксперты

— Сравнить пожар в строительном гипермаркете OBI в Химках и в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе мы пока не можем, поскольку прошло слишком мало времени. Экспертиза образцов, отобранных непосредственно с места пожара, занимает как минимум 2–3 недели. Она покажет, было ли там оплавление проводки, были ли остатки горюче-смазочных материалов или что-то иное. Это определяется с помощью приборов, а пока мы можем только выдвигать версии , — замечает эксперт в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серегин.

Что касается пенополистирола, то, по словам спикера, этот материал достаточно токсичен при горении, и при этом имеет серьезную дымообразующую способность. В сертификатах на материал эти характеристики обычно указываются. Тушить пенополистирол при возгорании достаточно сложно, как и все полимеры. Жителям окрестных домов стоит закрыть окна, особенно если дым идет в их сторону.

— Тем не менее пенополистирол не требует особых условий хранения на складах, поскольку сам не воспламеняется в отличие, например, от пропитанной маслом тряпки. Не стоит забывать, что в строительных магазинах далеко не только пенополистирол представляет опасность при возгорании , — продолжает Сергей Серегин.

То, что в Подмосковье в течение нескольких месяцев горит не первый крупный торговый центр, эксперт считает поводом серьезно задуматься.