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Огненный жар: в России увеличилось число жертв пожаров

Почему стало гибнуть больше людей и что мешает избежать трагедий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России увеличилось число жертв пожаров. С начала 2022 года года в зданиях общественного назначения произошло 5197 таких ЧП, в них погибло 59 человек, в том числе один ребенок, сообщили «Известиям» в МЧС. Хотя количество пожаров по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 5%, число погибших в них выросло на 15,7%. По мнению представителей ведомства одна из причин — большое количество ограничений, которые закон накладывает на инспекторов. Эксперты же отмечают низкие зарплаты пожарных и отсутствие у бизнеса стимулов вкладываться в пожарную безопасность. В чем причины участившихся случаев гибели людей на пожарах, разбирались «Известия».

Ноябрь в огне

С начала 2022 года в России в зданиях общественного назначения произошло 5197 пожаров, сообщили «Известиям» в МЧС. Их число в целом снизилось — в прошлом году таких ЧП было на 5% больше — 5 471. Но вот людей в 2021-м погибло меньше — 51 человек против 59 за неполный 2022 год. Число жертв выросло на 15,7%, следует из данных ведомства.

Особенно трагическим выдался уходящий ноябрь. Пожар в кафе «Полигон» в Костроме 5 ноября стал причиной гибели 13 человек. А 20 ноября в крупном пожаре на цветочной базе на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек. В обоих случаях к жертвам привело нарушение правил пожарной безопасности, заявили в Следственном комитете.

«Известия» направили в МЧС запрос с просьбой пояснить, планируются ли в России масштабные внеплановые проверки бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Из ответа ведомства, полученного редакцией, можно сделать вывод, что с такими проверками есть определенные сложности.

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Пожарный надзор в России осуществляется в рамках закона «О государственном и муниципальном контроле в РФ» и постановления правительства России от 10 марта 2022 № 336. Согласно им, масштабные внеплановые проверки требуют обязательного согласования с органами прокуратуры. Инспекторы сегодня не имеют права нагрянуть с проверкой без санкции прокуроров. А плановые проверки проводятся исключительно в отношении объектов, которые отнесены к чрезвычайно высокой и высокой категории риска, сказали в МЧС.

Сделать государственный пожарный надзор в России более эффективным призван законопроект, разрешающий ведомству участвовать в приемке объектов завершенного строительства или на этапе их реконструкции. Он был принят в 2018 году в Госдуме в первом чтении, но дальше этого дело не пошло.

— Закон повысит уровень пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, но пока он не принят. Такие меры хорошо зарекомендовали себя на объектах крупных международных спортивных мероприятий. Самый яркий пример — Олимпиада-2014 в Сочи и подготовка к ней, — сказали в МЧС.

Опасная тенденция

Другая проблема, с точки зрения МЧС, — проверка зданий, у которых несколько владельцев или арендаторов. В сложившейся практике госпожнадзор за такими помещениями крайне затруднителен, отметили в ведомстве. К тому же у пожарных для проверок крайне сжатые сроки. Беспокоить собственника рейдами закон позволяет инспекторам не дольше одного дня. Этого недостаточно, чтобы объективно оценить противопожарное состояние крупных и технически сложных объектов, считают в МЧС.

Ограничения в отношении бизнеса, который закон не позволяет «кошмарить», — палка о двух концах. С одной стороны, проверок должно быть больше «в целях объективной и полной оценки противопожарного состояния здания при наличии нескольких его правообладателей». С другой — практика «надзорных каникул», которые закон предоставляет бизнесу, объективности такой оценке не добавляет, уверены в министерстве.

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Госпожнадзору нужна возможность проводить выездные проверки конкретного здания вне зависимости от числа его владельцев и их правового статуса, отметили в МЧС. При этом срок проверки должен зависеть от технической сложности объекта, а не ограничиваться одним днем.

Решением проблемы могла бы стать система страхования от огня, которая действует во всем мире и когда-то была в Советском Союзе, рассказал «Известиям» председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.

— Страховая компания предъявляет собственнику здания требования. Если у вас не решены вопросы пожарной безопасности, вам откажут в финансировании. Это качественно мотивирует собственников вкладывать деньги в пожарную безопасность и снимает многие вопросы с регулятора, например, возмещение ущерба пострадавшим, — сказал он.

По его мнению, меры экономического характера всегда эффективнее административных «дубинок». Поэтому в СССР с его в два раза большим населением людей в пожарах гибло в два раза меньше, чем сейчас. А по данным статистики Международного комитета пожарных спасателей, из 50 стран по коэффициенту пожбезопасности Россия занимает 49-е место, сказал Кудрявцев.

— Почему мы пришли к такой ситуации и как из нее выйти? Нужны комплексные меры и перестройка системы. Мы прекратили заниматься профилактикой, и одним махом ситуацию не изменить. В любом пожаре главную роль играет человеческий фактор, а с людьми сегодня никто не работает, — резюмировал он.

«Бойцовку» — за свои «кровные»

Проблему действительно нужно решать в комплексе, и самое главное здесь — целенаправленная подготовка кадров, «которые радели бы за свое дело», считает руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

В 2002 году после оптимизации госпожнадзора зарплаты инспекторов резко снизились, люди стали увольняться, сказал он.

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— Сейчас положение не лучше. Я недавно спросил у своего знакомого, какая у него зарплата. Оказалось, 35 тыс. руб., а с учетом всех на свете доплат — 50 тысяч. И это начальник караула! У рядового инспектора и того меньше — порядка 33 тыс. руб., — описал ситуацию эксперт.

Доходит до того, что «бойцовку» (форма огнеборца — «Известия») люди порой покупают за собственные деньги, потому что на службе им выдается форма либо очень старая, либо не того размера, добавил он.

— Нужно повысить значимость сотрудников госпожнадзора в глазах общества и сделать так, чтобы они были сыты, одеты накормлены и обуты. Чтобы не возникало мысли о том, что ему стоит попросить у собственника «гонорар» за подпись в бумажке, — сказал Сергей Победоносцев.

С его слов, пожарная безопасность — это затратный вид деятельности, который приносит бизнесу только расходы. Срок службы пожарного оборудования — 10-15 лет, потом нужно покупать новое. Стоимость обслуживания системы равноценно стоимости самой системы на начальном этапе.

— Условно: бизнесмен потратил на покупку оборудования миллион, его обслуживание — это тоже миллион, и еще миллион надо иметь, чтобы все поменять. Вывести три миллиона из бизнеса накладно. Поэтому бизнес чаще всего надеется на авось, — отметил эксперт.

Поставить заслон этому «авось» мешает установка не кошмарить бизнес — о проверке инспектор должен уведомить предприятие минимум за две недели. К его приходу бизнесмен «десять раз все подчистит и покажет в лучшем виде», говорит Сергей Победоносцев. Он за то, чтобы бизнес не симулировал безопасность, а занимался ею. А для этого пожбезопасность должна быть бизнесу экономически выгодна, заключил он.

Справка «Известий»

Самые страшные пожары за последние 15 лет:

5 декабря 2009 года в Перми в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Несмотря на то, что пожарная часть находилась в ста метрах от клуба. По данным следствия, такое количество жертв произошло из-за давки — об аварийном выходе через кухню знал только персонал.

Ночью 26 апреля 2013 года в подмосковном Раменском случился страшный пожар в психиатрической больнице. Погибли 38 человек. Спустя несколько месяцев в Новгородской области ночью 13 сентября сгорел областной психоневрологический интернат «Оксочи», жертвами пожара стали 37 человек.

11 марта 2015 года в торговом центре «Адмирал» в Казани начался сильнейший пожар. Но предприниматели не спешили спасаться: некоторые бросились в огонь, чтобы вытащить свой товар. Погибшими признали 19 человек, более 70 получили травмы.

25 марта 2018 года загорелся ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Система пожаротушения не сработала, а двери одного из кинозалов оказались заблокированы. Трагедия потрясла всю Россию — в ней погибли 60 человек, включая 37 детей, пострадали 79 человек.

12 апреля 2021 года в историческом здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Питере случился один из самых длительных пожаров в истории. Огонь тушили четыре дня — о его ликвидации пожарные отчитались лишь к вечеру 16 апреля. Погиб один пожарный.

21 апреля 2022 года случился разрушительный пожар в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери. Погибшими признали не менее 22 человек, госпитализированы 13 человек.

Пожар в кафе «Полигон» в Костроме 5 ноября 2022 года стал причиной гибели 13 человек. По некоторым данным, в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил в потолок развлекательного центра устройство «Сигнал охотника».

20 ноября 2022 года на цветочной базе на Комсомольской площади в Москве случился крупный пожар. Огонь занял площадь в 2,5 тыс. кв. м. Семь человек погибли. Главной причиной трагедии стало нарушение правил безопасности и ненадлежащее хранение товаров, заявили в Следственном комитете.

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