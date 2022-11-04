Убавить огня: в России обновят противопожарные правила

В ближайшем будущем для россиян начнут действовать новые правила пожарной безопасности. Соответствующее постановление одобрило правительство. В частности, по новым нормам обязательным станет наличие датчиков дыма в домах и квартирах многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Предполагается, что установка приборов будет производиться за счет местных и региональных бюджетов, следить за их исправностью начнут власти. В том, как работает новая система и какие еще новшества предусмотрены документом, разбирались «Известия».

Регулярное обновление

Постановление правительства «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» было принято еще 24 октября, однако известно о нем стало в начале ноября. Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Кабмин таким образом скорректировал действующие сейчас правила пожарной безопасности — они были приняты в сентябре 2020-го и последний раз редактировались весной 2021-го.

Правила пожарной безопасности требуют регулярного обновления, уверена юрист по защите прав потребителей Мария Свиридова.

Убавить огня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Даже новые требования будут действовать до 2026 года, потом действия пойдут под актуализацию. Меняются материалы, появляются новые товары, меняются некоторые условия», — перечисляет она.

Одним из наиболее значимых новшеств должно стать правило, согласно которому средства противопожарной сигнализации должны будут размещаться в домах многодетных семей за счет бюджетных средств.

«Это достаточно серьезное нововведение, но, возможно, потребуется изменение через 5–6 лет в зависимости от того, как будут выполнены требования», — отмечает собеседница издания.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением отдельных положений, касающихся очистки печей и дымоходов перед началом отопительного сезона — они будут применяться с 1 марта 2024 года.

Система предупреждения

Сейчас установка дымовых извещателей — или датчиков дыма — обязательна только в новостройках. Соответствующее правило действует с марта 2021 года.

В некоторых регионах действуют государственные программы по установке датчиков обнаружения дыма, однако они не являются обязательными. В результате выделение средств на их установку не стоит в приоритете местных властей. Со следующего года наличие датчиков дыма станет обязательным в том случае, если речь идет о жилье многодетной семьи.

Ранее МЧС России уже представляло обновленный проект поправок в правила противопожарного режима. В 2020 году ведомство предлагало оборудовать дымовыми датчиками комнаты квартир и жилых домов (за исключением помещений вспомогательного использования), не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Однако покупать и ставить эти приборы гражданам пришлось бы за свой счет. С марта следующего года установка дымовых извещателей в жилищах многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, будет производиться из средств государства.

По данным МЧС, благодаря этим устройствам ежегодно удается спасти от огня около 1 тыс. человек. Принцип работы датчика заключается в том, что при попадании в него видимых частиц дыма он подает звуковой сигнал. Это позволяет своевременно узнать о начале возгорания.

Убавить огня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Лучше всего устанавливать датчики в жилых помещениях на потолок, а не на стену, отмечает независимый эксперт по оценке пожарных рисков Денис Фон Мекк. Есть более сложные системы обнаружения дыма, требующие прокладки проводов, но современные дымовые датчики просты в установке и могут работать от батареек в течение нескольких лет, говорит эксперт.

Правила их эксплуатации зависят от жильца, устройство может реагировать на сигаретный дым или пыль. Некачественные датчики могут сработать не только от угарного газа.

«Конечно, есть разница между дешевыми и дорогими датчиками, но в процессе выбора лучше ориентироваться на отзывы других покупателей. Корректно ли работает устройство, почему может сломаться. Устанавливать такие датчики может абсолютно любой человек, для этого не требуется помощь профессионалов», — объясняет эксперт.

Какие еще правила действуют сегодня

Изменятся в том числе и правила противопожарной безопасности, которые распространяются на дома частного сектора. Так, по действующим правилам можно разводить огонь на приусадебной территории только в специально оборудованном месте и с соблюдением установленных требований.

Так, разводить костры на садовых участках можно не ближе, чем в пяти метрах от любых построек, даже если речь идет о приготовлении шашлыков. Сжигать листья и сухую траву можно только в специально подготовленной яме или в металлической бочке или баке (если они не имеют повреждений), которые можно целиком накрыть крышкой. Подойдет для этого и специальная печь. Располагаться они должны как минимум в 50 м от ближайших построек, не менее чем в 100 м от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и в 30 м — от лиственного леса или отдельных деревьев.

Кроме того, костры нельзя разводить при скорости ветра более 5 м/c, на торфяных почвах, а также при объявлении на территории, где расположен дачный участок, особого противопожарного режима.

Убавить огня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Новый документ ужесточит часть действующих правил. Так, по-прежнему не запрещено сжигать скошенную траву, листья, ветки, необработанные краской и лаком пиломатериалы, изделия из бумаги и картона, отходы фруктов и овощей, но только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

Если сейчас разжигать открытый огонь на дачном участке можно не ближе чем в 50 м от ближайших зданий и сооружений, с 1 марта следующего года это расстояние сократится до 15 м. Также увеличена ширина противопожарного разрыва для территорий, прилегающих к лесу — с 0,5 до 1,4 м. Эти вспаханные участки земли являются препятствием в случае распространения лесного пожара. В случае подверженных угрозе лесных и приводных пожаров населенных пунктов должны быть созданы противопожарные полосы шириной не менее 10 м или другие аналогичные барьеры.

Муниципалитеты и органы региональной власти также могут установить иные требования на случаи сухой, жаркой или чрезмерно ветреной погоды.

А вот утилизацию органических отходов обещают упростить. Сейчас операторы по вывозу мусора их не принимают, поэтому дачникам остается только их сжигать. Смягчение действующих правил позволит гражданам законно избавляться от подобного мусора и не создавать несанкционированные свалки, уверены опрошенные изданием эксперты.

О требованиях и штрафах

За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП. Размер штрафа для граждан составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а если все-таки случился пожар — до 5 тыс. рублей. Также установлены штрафы от 6 тыс. до 15 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для ИП и от 150 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Заплатить штраф один раз не получится, если нарушение выявят повторно, сумма взыскания будет увеличена. Кроме того, учитывается степень причиненного вреда, если возникший пожар влечет смерть людей. Тогда дело может дойти до уголовного наказания.

«Нарушения влекут за собой не только ущерб тому, кто нарушил. Огонь может перекинуться на соседний участок, и люди будут должны возмещать причиненный ущерб», — поясняет Мария Свиридова.

Однако установленные требования сложны для реализации и в пределах СНТ далеко не каждый участок подходит под них, ранее отмечали в МЧС. Получается, при отсутствии запрета на разведение огня на придомовой территории фактически сделать это невозможно.

Убавить огня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как утверждает управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, нововведения в основном изменили расстояние до жилых строений, на котором можно разжигать костры.

«Если мы возьмем самые распространенные садоводческие товарищества, где участок 6 соток, это, как правило, 20 на 30 м, при наличии строения на нем удалиться от него на 50 м практически невозможно. Стоит учитывать и запрет на сжигание мусора в местах общего пользования. В текущий момент старые нормативы доработали до фактической реальности, а у дачников и членов СНТ появится возможность сжигать мусор без нарушения норм пожарной безопасности».

На небольших участках невозможно обеспечить расстояние в 5 м от постройки до обычного мангала, согласна Мария Свиридова.

«Вопрос в том, насколько на этих участках такие правила соблюдаются. Ответ очень простой — практически не соблюдаются», — говорит она.

Сейчас привлечь нарушителей к ответственности очень сложно. При этом на людей, которые относятся к правилам ППР серьезно, соседи по СНТ смотрят с усмешкой, обращает внимание эксперт.

Кроме того, в садовых товариществах часто нарушаются нормы пожарной безопасности в части ширины проездов. Из-за этого пожарная машина не всегда может подъехать к горящему дому и дотянуться шлангом через кусты, деревья и заборы. А жители СНТ часто сжигают не только сухую траву и ветки, но и строительный мусор и негорючие отходы, не проверяя, насколько это допустимо.

Даже органы управления СНТ не всегда понимают, что ответственность будет возложена и на них, так как они не относятся к правилам серьезно, обращают внимание эксперты.

Если незаконным сжиганием отходов грешат соседи и при этом не обращают внимания на замечания, подать жалобу можно в публично-правовую организацию «Российский экологический оператор» (РЭО), которая контролирует правомерность обращения с отходами.

Также можно обращаться в полицию, однако вызов правоохранительных органов в таких случаях не всегда приводит к нужным результатам, отмечает Мария Свиридова: «Пока доедут, люди уже всё потушат и уберут».

Обращаться в органы пожарного надзора советует Михаил Паюшин. Нарушения такого типа будут считаться за разведение открытого огня, который создает угрозу жизни и порчи имущества, объясняет он.

Без «холодного огня»

Новые нормы коснутся и пиротехники. С весны 2023 года полностью запретят использование любых горючих осветительных, зажигательных, дымовых составов в зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. Сейчас для хлопушек, бенгальских огней и фонтанов «холодного огня» сделано исключение из правил — их можно использовать в помещениях.

Убавить огня Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Исключением станет профессиональная пиротехника и различные приспособления для создания огневых спецэффектов на концертах и спортивных мероприятиях. Однако даже в этом случае предусмотрен целый комплекс инженерно-технических мер по обеспечению пожарной безопасности.