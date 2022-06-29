«Шины были хаотично разбросаны, и огонь разлетелся быстро»

Результаты крупного пожара на Каширском шоссе могут ощутить на себе прежде всего жители южных районов Москвы, следует из данных центра погоды «Фобос». Именно в этом направлении продукты горения распространяет ветер. Пожар охватил площадь в 2 тыс. кв. м. По данным МЧС, загорелись резиновые покрышки, складированные на открытой площадке, и два металлических ангара. Очевидцы сообщили «Известиям», что частично пострадало и находившееся рядом офисное здание. Столб дыма был виден в разных районах Москвы. Пожар оперативно потушили, однако продукты горения могут довольно долго оставаться в воздухе, осесть на растения, оказаться в воде, предупредили экологи.

Дым с огнем

Сообщение о возгорании на Каширском шоссе поступило в центр управления кризисной ситуацией ГУ МЧС по Москве в 10:25 в среду, 29 июня. При этом запах горелой резины чувствовался в этом районе с самого утра, рассказали «Известиям» очевидцы.

— Я работаю в соседнем здании. Мы чувствовали сильный запах гари, а в 10:30–10:40 нам приказали покинуть здание, всех эвакуировали, — рассказал «Известиям» Александр Ребисов.

Угрозы жилым домам не было, так как возгорание случилось в промзоне, заверил начальник управления по Южному административному округу ГУ МЧС России по Москве Дмитрий Мельников.

— По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что произошло возгорание резиновых покрышек на открытой площади и частично двух металлических ангаров. Учитывая, что была большая пожарная загрузка, высокая температура, к месту пожара был привлечен вертолет Ка-32 , — сообщил представитель МЧС.

шины1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Поднимающийся столб дыма был виден из разных районов столицы. Ветер способствовал тому, что огонь быстро распространился по разбросанным шинам, рассказал «Известиям» Дмитрий Бабанин, сотрудник одной из компаний — арендаторов офиса в загоревшейся промзоне.

— Мы арендовали помещение площадью 283 кв. м. Сначала я побежал туда и пытался тушить пожар своими силами, израсходовал три огнетушителя, но это не помогло. Из-за того что шины были хаотично разбросаны, огонь быстро разлетелся по ним. У нашего здания из бетонных конструкций лопнули окна, и всё внутри загорелось. Это, конечно, страшно, — отметил мужчина.

По его словам, всё помещение и имущество фирмы выгорело.

— Мы занимались организацией праздников, теперь, скорее всего, будем заниматься организацией поминок, потому что восстановить всё будет сложно. Мы обзвонили клиентов и отменили запланированные мероприятия, — грустно добавил мужчина.

Пожар тушили более 100 человек и 20 единиц техники. Пострадавших в нем не было.

— Благодаря слаженным действиям пожарных, в 12:04 огонь был локализован на площади 2 тыс. кв. м, а в 12:50 полностью ликвидирован, — сообщил Дмитрий Мельников.

По данным МЧС, предельно допустимая концентрация вредных веществ в жилом секторе не зафиксирована.

Роспотребнадзор по Москве также провел исследование воздуха в зоне возгорания на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах. Отобранные пробы находятся в работе, сообщили в ведомстве.

шины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе

Токсичный ветер

В среду над столичным регионом, в том числе в приземном слое, установились северо-восточные воздушные потоки, рассказала «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— Те дымы и продукты горения, которые наблюдались над очагом возгорания, уносило не в центр Москвы, а ближе к МКАД и за ее пределы. Судя по направлению воздушных потоков — к югу, к юго-западу, в сторону Симферопольского и Варшавского шоссе. Но ветры в приземных слоях атмосферы наблюдались очень слабые, скорость их не превышала 2–4 м/с, поэтому продукты горения быстро не распространялись, — отметила она.

По словам Елены Волосюк, результаты пожара могли ощутить на себе жители южных районов столицы.

Продукты горения каучука, резины и других элементов, которые входят в состав автомобильных шин, могут быть очень опасны, пояснил «Известиям» заслуженный эколог России Андрей Пешков.

— Сложные органические соединения углеводородов, которые входят в состав шин, при горении образуют массу токсичных веществ, начиная с простых микрочастиц до различных газов, включая угарный. Плюс при горении образуются соединения активного канцерогенного свойства, такие как бензпирен и ему подобные. В них примерно сотня-полторы химических элементов, и каждый — критично не полезен для здоровья, — прокомментировал он.

Эти элементы, по словам Андрея Пашкова, могут нанести вред не только здоровью человека, но и окружающей среде.

шины2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Воздух загрязняется, в нем оказываются продукты горения. На них оседает различная микрофлора, в том числе патогенная. Благодаря такому носителю, как горелые частицы, она переносится на большие расстояния. Негативное воздействие через воздушные потоки распространяется на десятки или даже сотни километров, — отметил эколог.

Кроме того, по его словам, продукты горения, объединились с находившимися в воздухе химическими веществами, начинают выпадать, оседать на растениях.

— Оседают и на сельскохозяйственные растения. А сейчас у нас клубника созревает, например, в Подмосковье. Ветер крутит-вертит, куда принесет продукты сгорания, предположить сложно. Мы можем предполагать, что в округе во всех садово-огородных и дачных владениях стоит ожидать выпадения вредных веществ, которые будут накапливаться в ягодах, зелени. А также на лугах, где пасутся домашние животные, — резюмировал Андрей Пешков.

Массированное попадание токсичных продуктов горения в окружающую среду чревато еще и тем, что они окажутся в водоемах, в том числе и в тех, где купаются в жару, предостерег эксперт.