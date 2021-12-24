Взять и сесть: осуждены причастные к пожару в «Зимней вишне»

В Кемерово 25 декабря огласили приговор обвиняемым, признанным причастными к гибели 60 человек во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Самое суровое наказание — 18 лет лишения свободы — назначили бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой . Как установил суд, за взятку она разрешила реконструкцию и ввод в строй здания ТРЦ с нарушениями норм пожарной безопасности. Учитывая общественный резонанс и число жертв пожара, виновникам трагедии не стоит рассчитывать на лояльность суда при апелляции, полагают опрошенные «Известиями» юристы.

Взятка ценой в жизни

Центральный районный суд Кемерово осудил на длительные сроки заключения четырех человек, причастных к трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Им вменялось получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег.

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова получила 18 лет лишения свободы и штраф в размере 80 млн рублей, ее подчиненная, начальница отдела Госстройнадзора Светлана Шенгерей — семь лет, директор строительной компании ООО «ИСК «Ресурс», проводившей реконструкцию здания под ТРЦ, Никита Чередниченко — 15 лет, сын Комковой Эдуард — 10 лет.

По версии следствия, Танзиля Комкова, ее сын и Никита Чередниченко получили взятку в размере 7 млн рублей от застройщика «Зимней вишни». Взамен они закрывали глаза на то, что реконструкция здания шла без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Полученную взятку соучастники перечислили в ООО «ИСК «Ресурс»» по поддельному договору на проектирование и обналичили ее.

Взять и сесть Бывший директор ООО «ИСК «Ресурс»» Никита Чередниченко во время оглашения приговора в Центральном районном суде Кемерово Фото: РИА Новости/Данил Айкин

Суд с этой версией согласился.

«Преступления совершены при следующих обстоятельствах: Чередниченко, Комков, Комкова, действуя в составе группы, получили взятку в особо крупном размере от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (Вячеслава Вишневского. — «Известия»), за незаконные действия и бездействие в пользу ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» при осуществлении реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня», — сказала судья на заседании.

Светлана Шенгерей , которую признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, составляя акт обследования здания ТРЦ, внесла в него недостоверные данные о выполненных работах . Комкова этот акт утвердила. После этого здание торгового центра ввели в работу с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Без шансов на обжалование

Так как осужденные организовали преступную группу, получили взятку в особо крупном размере, а также не устранили нарушения, выявленные при строительстве «Зимней вишни», что привело к огромному количеству жертв, надеяться на гуманность суда каждому из них вряд ли стоит, считает член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

— Обвинение запрашивало для Комковой 21 год лишения свободы, для ее сына, Чередниченко и Шенгерей — от восьми до 18 лет колонии. В соответствии с уголовной практикой это наказание приближено к максимально жесткому. В связи с чем полагаться на апелляцию виновникам происшествия будет безрассудно. Скорее всего, они всё же воспользуются законным правом на обжалование приговора с надеждой уменьшения срока. Но учитывая то, что смягчающие обстоятельства в виде признания вины или наличия несовершеннолетних детей не вернут уже жизни погибших, полагаю, что вышестоящие инстанции не скостят срок намного , — добавила она.

Взять и сесть Бывшая заместитель руководителя Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей (слева) и бывшая руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова Фото: ТАСС/Мария Пименова

Шансы осужденных на смягчение наказания минимальны, согласился глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

— Это не просто уголовные дела и не просто наказание, это публичная демонстрация последствий, которые могут наступить вследствие халатности, коррупционности и простой человеческой безответственности , — считает он.

По радио передали: горит «Зимняя вишня»

Страшный пожар произошел в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 37 детей. По данным следствия, возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.

Магазины и бутики в здании после реконструкции были расположены хаотично , рассказала Елена Тесленко, мама девятилетней Арины, погибшей в пожаре в ТРЦ.

— Мы периодически ходили в «Зимнюю вишню» поиграть в боулинг и в детские автоматы. Там зона была достаточно свободная, а вот на этажах с магазинами — настоящий хаос. Найти что-то, особенно в панической ситуации, там было невозможно. В тот день муж с дочерью пошли, как обычно, поиграть в автоматы, но потом почему-то передумали и решили посмотреть мультик в кинотеатре. В пять вечера мы договаривались созвониться, но у мужа телефон был выключен. Я сначала не заподозрила неладное, решила просто поехать встретить их. И тут по радио передали, что горит «Зимняя вишня». Ариша погибла вместе с папой в этом кинотеатре, — рассказала она, не сумев сдержать слез.

Взять и сесть Машина Следственного комитета РФ у ТЦ «Зимняя вишня», март 2018 года Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Елена восстановила события того дня практически по секундам. Когда пожар уже начался, в кинозале продолжали транслировать мультфильм. Люди с первых рядов стали выходить, когда в зал забежал мужчина и что-то прокричал. На задних рядах кинозала предупреждения не слышали. Люди стали выходить только потому, что выходили другие. Сигнализации не было, эвакуации тоже, рассказала женщина. Когда ее родные вышли в коридор, они, как и многие, не знали, куда идти дальше.

В итоге по трагической случайности семья Елены повернула к эвакуационному выходу, который оказался закрыт. Мужчины пытались выломать заблокированные двери, но они не поддались. Уже позже, в морге, на теле мужа Елена обнаружила следы отчаянной борьбы — все руки мужчины были сбиты в кровь. Дочь же она смогла опознать только по ножкам и ботиночкам.

— Все те, кто находится сейчас на скамье подсудимых, заслуживают самого сурового наказания, — считает она. — Но и даже его будет мало. Если бы они хоть день прожили, как мы, с этой болью, тогда бы они поняли, что совершили. Но никто из обвиняемых свою вину не признал.