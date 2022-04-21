На линии огня: в Твери загорелся военный НИИ

В Твери 21 апреля произошел пожар в здании Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям и охватил всё строение, часть сотрудников удалось эвакуировать, некоторым пришлось прыгать из окон, чтобы спастись, среди пострадавших есть жертвы . Подробности — в материале «Известий».

Что произошло в военном НИИ Твери

Сигнал о возгорании в здании, расположенном по адресу: набережная Афанасия Никитина, 32, поступил пожарным 21 апреля в 11:08. Источник огня находился в закрытом кабинете на втором этаже, пламя начало стремительно распространяться по деревянным перекрытиям и пустотам здания. К приезду пожарно-спасательных частей огонь уже охватил третий и четвертый этажи.

По свидетельству очевидцев, дымом от горящего здания заволокло центр города, набережную и прилегающую акваторию Волги. Проезжую часть в районе ЧП оцепили.

Площадь возгорания в итоге достигла 2,5 тыс. кв. м, кровля по периметру всего здания обрушилась. В борьбе с огнем приняли участие более 240 человек и 69 единиц техники. Также пришлось задействовать воздушную технику — вертолет Ми-8 сбросил на горящее здание более 145 т воды.

На линии огня Фото: правительство Тверской области

По информации начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тверской области Александра Жукова, тушение пожара было осложнено погодными условиями.

В 16:35 возгорание было локализовано. По сообщению регионального управления МЧС, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

В 19:18, по данным источника «Интерфакса», открытое горение было ликвидировано. Он также сообщил, что под завалами обрушившегося здания могут находиться до 10 человек.

Что известно о пострадавших

Первоначально сообщалось об одном погибшем и 20 пострадавших. Позже стало известно, что жертвами пожара стали по крайней мере семь человек, 25 пострадали, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Один человек пропал без вести.

Большое число пострадавших, по данным источника ТАСС, связано с тем, что многие надышались дымом и не смогли воспользоваться пожарными лестницами. Чтобы спастись, сотрудникам НИИ пришлось выпрыгивать из окон, они получили множественные ушибы и травмы. 30 человек успели эвакуироваться из горящего здания.

По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, на месте происшествия был создан оперативный штаб, который координировал работу по тушению пожара. На место происшествия прибыло 14 машин скорой помощи.

На линии огня Фото: правительство Тверской области

— 13 пострадавших госпитализированы в учреждения здравоохранения Твери , помощь им оказывается в полном объеме, — сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов. — В том числе нас консультирует Центр медицины катастроф. Медики работают слаженно. Так, была организована быстрая доставка людей в медучреждения. В больницах достаточно коек, есть необходимые лекарства. Часть пострадавших получает помощь амбулаторно.

Что предприняли власти

Губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль ход ликвидации возгорания. Также он поручил правительству региона оказать меры поддержки семьям пострадавших от пожара сотрудников НИИ.

Военная прокуратура Тверского гарнизона начала проверку по факту пожара. Предварительной причиной возгорания называют аварийную работу электросети — здание и проводка были старые.

На линии огня Фото: РИА Новости/Максим Школьников

Что говорят эксперты

— Если здание старое, то могу предположить, что, несмотря на то что стены там кирпичные, перекрытия деревянные. И из-за этого произошло такое сильное распространение пожара. Если судить по тому, что я видел в новостях, то отмечу, что при нормальной и оптимизированной работе всех элементов пожарной безопасности такой ситуации быть не должно, — рассказал «Известиям» независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров. — При правильном обеспечении пожарной безопасности можно было избежать жертв. Вполне возможно, о пожаре не было сообщено своевременно, поэтому огонь вышел из-под контроля.

Президент Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серегин также полагает, что площадь пожара так быстро увеличилась из-за особенностей строения.

На линии огня Фото: ТАСС/ Алиса Довыденко

— Для возгорания необходим источник зажигания, энергия, причем любая — электрическая, химическая, сейсмическая. О причинах сейчас говорить преждевременно, так как их будут выяснять следственные органы . Будут проводиться проверки, дознания, после чего можно будет сделать выводы о том, кто или что виновато в случившемся — открытый источник огня, электрика, химическое воздействие или же человеческий фактор, который тоже нельзя отрицать, — рассказал он «Известиям». — Кроме того, ситуация с пожаром явно непростая, так как ему присвоили третью категорию сложности, бригаде, которая работает на месте, потребовалось подкрепление.

Чем занимается НИИ

Научный центр в Твери занимается разработкой навигационных приборов, систем управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. Среди разработок института — системы невидимости самолетов Су-27 и Ту-160, участие в разработке ракетного комплекса «Искандер».