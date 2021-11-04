Огневой рубеж: как перераспределят пожарных

В Госдуму внесен законопроект, который позволит оптимально распределить пожарных по населенным пунктам России — места, где разместятся подразделения федеральной противопожарной службы, определит правительство. Эксперты отмечают, что до сих пор стройной системы их распределения не было . Что дадут поправки в законопроект «О пожарной безопасности», разбирались «Известия».

Для чего нужно перераспределение пожарных

Проект поправок в закон был внесен в Госдуму в конце октября. Согласно этому документу, правительство должно получить полномочия по определению перечня населенных пунктов, в которых размещаются территориальные подразделения федеральной противопожарной службы (ФПС).

«В настоящее время тушение пожаров в населенных пунктах осуществляется как подразделениями ФПС, так и противопожарной службы субъектов РФ (ППС), — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Реализация полномочий правительства РФ позволит оптимально распределить в населенных пунктах подразделения ФПС и ППС, исходя из административно-территориального принципа, с учетом экономического и производственного потенциала таких населенных пунктов, а также численности проживающего в них населения».

В городах федерального значения предлагается одновременно размещать подразделения ФПС и ППС, а подразделения противоположной службы субъектов — в тех населенных пунктах, в которые ФПС не сможет прибыть за 10 минут для городов и за 20 минут для сельских населенных пунктов.

Огневой рубеж Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Законопроект разработан в целях реализации поручения президента о разграничении полномочий между федеральными и региональными органами власти по тушению пожаров в населенных пунктах.

Правительство уже одобрило его. В пояснении говорится, что до сих пор подходы по размещению подразделений Государственной противопожарной службы в населенных пунктах были не систематизированы.

В МЧС в ответ на запрос «Известий» сообщили, что структура органов управления и подразделений ГПС была сформирована в большей степени еще в 2005 году.

— При этом до настоящего времени на законодательном уровне не определены подходы по размещению подразделений ГПС в населенных пунктах, — отметили в ведомстве. — Принятие законопроекта позволит в долгосрочной перспективе обеспечить оптимальное распределение группировки ГПС в населенных пунктах, систематизировать подходы к их размещению, определить векторы и концепции развития федеральной противопожарной службы и противопожарной службы субъектов Российской Федерации.

Огневой рубеж Фото: ТАСС/Егор Алеев

При этом, подчеркивают в МЧС, документ не предусматривает изменения существующего порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров — речь идет только о тушении пожаров в населенных пунктах.

Сколько населенных пунктов не имеет пожарной охраны

В МЧС отметили, что современная группировка сил и средств территориальных подразделений различных видов пожарной охраны «обеспечивает прикрытие более 90% от общего количества населенных пунктов страны» .

— Я бы не назвал распределение пожарных подразделений проблемой, это скорее вопросы, — сказал «Известиям» экс-депутат Госдумы, почетный доктор Академии государственной противопожарной службы МЧС России Иван Тетерин. — Всегда рассчитывается время выхода, время прибытия к месту очага. И просто нужно сделать так, чтобы было понятно, кто за что отвечает. Во-первых, это позволит уменьшить время реагирования на пожары, во-вторых, определить источники финансирования на содержание подразделений.

Он отметил, что норматив в 10 минут для городов и 20 минут для сельских населенных пунктов был и раньше, однако оставались места, где достичь его исполнения не удавалось .

Огневой рубеж Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев считает, что создать стройную систему нужно было много лет назад.

— Технический регламент в области пожарной безопасности — это 123-ФЗ — еще с 2008 года установил, что в сельских населенных пунктах время прибытия подразделения пожарной охраны к месту пожара должно быть не более 20 минут, а в городах — до 10 минут, — рассказал он «Известиям». — Эти требования гарантируют нам с вами безопасность. Но если с городами более-менее ситуация ясна — там есть гарнизоны, есть необходимая численность пожарных, то с селом огромные проблемы.

Кудрявцев поясняет: кто и за какую территорию отвечает, до сих пор было неясно. Есть небольшие населенные пункты, которые закрывались подразделением федеральной противопожарной службы, а для других не создано и муниципального подразделения.

— Многие годы подразделения распределялись хаотично — где-то больше, где-то меньше , — говорит Кудрявцев. — Какие-то обязанности есть у всех, но какие именно — нигде это не прописано. Поэтому сообщество профессионалов считает, что давным-давно пора было это сделать, чтобы было с кого спросить.

Огневой рубеж Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

По его словам, когда появится системность в распределении пожарных подразделений по всей стране, тогда и главы муниципальных образований будут, во-первых, обязаны выполнять требования и формировать под них бюджеты, во-вторых, просить дотации на создание пожарных подразделений.

Чего не хватает пожарным

По данным с сайта МЧС, в Государственной противопожарной службе сейчас насчитывается 220 тыс. человек, более 4 тыс. зданий пожарных депо, 18,6 тыс. пожарных автомобилей . При этом предельная численность ФПС, согласно указу президента от 2018 года, составляет 251,3 тыс. человек . В 2019 году на тот момент первый замглавы МЧС, а сейчас врио министра Александр Чуприян в интервью ТАСС говорил о нехватке пожарных, об увеличении их численности на 24 тыс. человек и возможном дальнейшем наращивании числа сотрудников в подразделениях — заявлялось об этом в год перед пандемией.

Владимир Кудрявцев отмечает, что потери в численности личного состава и в подразделениях противопожарной службы были большими в 1990-х, после развала СССР .

— Сокращения прошли даже в городах федерального значения — в меньшей степени это коснулось Москвы, а в Петербурге они оказались достаточно серьезными, — сказал он. — Кроме того, сократилось количество смен еще по одной причине: если в Советском Союзе пожарная служба осуществляла дежурство сутки через двое, то потом, соблюдая нормы трудового права, ввели схему сутки через трое. Численность личного состава при этом никто не увеличил .

Огневой рубеж Фото: ТАСС/Егор Алеев

Иван Тетерин отмечает, что серьезные сокращения были в 1990-е, но в 2002 году федеральную противопожарную службу передали из МВД в ведомство МЧС и очень большое внимание стали уделять ее техническому оснащению, подготовке личного состава. Однако проблемы по финансированию и содержанию остаются, признает он.

Кудрявцев добавляет, что по сельской местности очень ударила ситуация с развалом совхозов и колхозов.

— При СССР сельская местность очень активно закрывалась добровольцами, свыше 30% пожаров тушилось на селе добровольцами , — сказал он. — Но привязывались они, как правило, к колхозам и совхозам, которые должны были содержать боксы с техникой и штатными водителями. Это было дополнительной нагрузкой, но попробуй ее не выполни! И когда всё это рухнуло вместе с Союзом, от пожарных боксов мало что осталось.

По словам Кудрявцева, сейчас ситуация такова, что белые пятна в стране есть, но руководители их зачастую не видят.

Огневой рубеж Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— В западных странах ведь тоже есть проблемы с закрытием каких-либо населенных пунктов пожарными подразделениями, но они об этих проблемах знают и планируют их решение, — говорит он. — А мы их не видим. Нет системности: разные бюджеты, разная ответственность, местная власть имеет обязанности по созданию пожарной охраны, но как она должна ее создавать и где — не знает.

Как решить проблему пожаров на селе

Член Общественного совета при МЧС России, председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб рассказал, что законопроект еще будет обсуждаться. По его мнению, концепцию распределения пожарных по стране можно дополнять вопросом увеличения полномочий добровольческих подразделений.

— В каждом населенном пункте невозможно организовать пожарную часть, и, как в западных странах, нужно вовлекать местное население в тушение пожаров, — сказал он «Известиям». — Неправильно полагаться только на МЧС и пожарных. Поэтому есть предложение, чтобы наши добровольческие организации, работающие с МЧС, точно так же имели бы действующее — может, списанное, но работающее, а может, и новое — оборудование хотя бы для начальной стадии тушения пожаров .

Гриб отмечает, что этот законопроект будут продолжать обсуждать в Общественном совете в таком ракурсе — закрывать проблемные вопросы за счет поддержки общественных объединений со стороны МЧС, фонда президентских грантов и других источников.

Огневой рубеж Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

К слову, об этом же в интервью двухлетней давности говорил Чуприян, который на вопрос об отсутствии пожарных частей в деревнях подчеркнул: « Будущее за добровольными формированиями ». И указал на опыт остального мира в развитии добровольной пожарной службы.