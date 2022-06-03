В огненном плену: почему случился пожар в московском бизнес-центре

Утром 3 июня на северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр «Гранд-Сетунь Плаза». Из здания эвакуировали более 120 человек, причем, некоторые из них оказались заблокированными в офисах на верхних этажах. Пострадали несколько человек, включая 15-летнюю девочку. В причинах и последствиях случившегося разбирались «Известия».

Пожар в «Сетунь Бизнес Плаза»

О возгорании в БЦ стало известно около половины десятого утра: вспыхнула обшивка на фасаде здания. Огонь распространялся моментально, и к приезду сотрудников МЧС площадь пожара составляла уже 1000 кв м. Ему был присвоен пятый, высший уровень сложности.

В тушении пожара участвовали 180 человек и 51 единица техники, были задействованы вертолеты Ка-32. На месте работали министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков со своим заместителем Ильей Денисовым и начальник главного управления МЧС по Москве, генерал-майор Сергей Желтов. Желтов стал одним из пострадавших: он был госпитализирован с инфарктом миокарда и термоингалляционным поражением.

RIAN_8207589 В Москве случился крупный пожар. Загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза», находящийся на улице Горбунова. В настоящее время пожар ликвидирован. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков 685977 Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31. Вскоре пожару был присвоен высший, пятый, ранг сложности Фото: агентство городских новостей «Москва» TASS_53105483 Глава МЧС России Александр Куренков и первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян на месте тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» Фото: ТАСС/МЧС России RIAN_8207642 Прокуратура Москвы уже начала проверку по факту возгорания Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков RIAN_8207627 Пока сообщается о двух возможных причинах пожара. Это короткое замыкание и умышленный поджог Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков ER1_3573 В момент возгорания в здании находились люди, всех их удалось эвакуировать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем RIAN_8207602 Спасенные из бизнес-центра люди сообщили СМИ, что пожарные выходы были заблокированы Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков RIAN_8207633 Для тушения пожара было стянуто около 100 единиц техники и более 340 пожарных Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков ER1_3295 В тушении пожара были задействованы три вертолета (два противопожарных Ка-32 и один от Центра медицины катастроф) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем ER1_3638 По данным МЧС, при пожаре пострадали два человека из числа находившихся в бизнес-центре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

К полудню пожар в бизнес-центре был потушен. По факту случившегося уже начала проверку московская прокуратура: в ходе нее «будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности».

Предварительной причиной случившегося назвали короткое замыкание. Однако точная причина станет известна только после экспертизы.

То, что во время такого серьезного пожара никто не погиб, спасатели называют чудом.

Быстрая эвакуация

Сотрудники загоревшегося бизнес-центра рассказали «Известиям», что благодаря пожарной тревоге эвакуация была «быстрой и собранной». Паники среди людей не было: некоторые даже посчитали тревогу учебной, но, выходя, почувствовали сильный запах гари или увидели задымление в коридоре.

— Поскольку мы не знали, откуда началось возгорание, хотели выйти к главному входу, но, когда спустились, увидели, что задымление в центральной части очень сильное. Приняли решение уйти в обход, через запасной выход с задней стороны здания. Проблем никаких не было, все было открыто. Пламя мы увидели только на улице — там уже стояли пожарные машины и «скорые», — поделился работник БЦ Роман Бородай.

В огненном плену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Другая сотрудница, Татьяна Зайцева, рассказала, что тоже поспешила к выходу во время пожарной тревоги. В этот момент один из ее коллег выглянул в окно четвертого этажа, где находился их офис — и увидел горящий фасад.

— Спустившись, мы спрашивали друг друга, не остался ли кто-то внутри, но все успели выбраться. Огонь распространился быстро, но и службы прибыли моментально, — рассказывает сотрудница одного из офисов Татьяна Зайцева.

«Настоящее чудо»

Как говорит профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС России Сергей Назаров, в случае, если бы эвакуационные выходы были закрыты (а по словам некоторых сотрудников БЦ, часть из них действительно была заблокирована, из-за чего часть людей не смогла выбраться сама), то получился бы «аналог «Зимней вишни» с другим результатом.

— Если какие-то выходы были заблокированы, тогда в действиях должностных лиц присутствует ч.1 ст. 238 УК РФ — это та статья, по которой в основном были осуждены лица по делу «Зимней вишни». Только там была ч. 3, поскольку действия повлекли гибель людей, а ч.1 — это оказание услуг, не отвечающих безопасности и создающим угрозу. Заблокированные выходы создают угрозу жизни , — говорит собеседник «Известий».

Он называет то, что никто из людей не погиб в таком пожаре, настоящим чудом. Людей спасла система оповещения, которая, пусть и не сразу, но все же сработала, а также быстрая и слаженная работа спасателей.

В огненном плену Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Пожарные сработали хорошо. Раз нет погибших, эвакуировали более 120 человек, значит, пять баллов, — заключает эксперт.

Чудом исход случившегося между собой называют и московские пожарные. По их мнению, главное, что помогло избежать многочисленных жертв — это оперативная реакция МЧС и использование вертолетов. Медики, в свою очередь, держали наготове кислородные баллоны, чтобы оперативно помочь тем, кто отравился угарным газом.

— Несмотря на такой масштаб катастрофы, люди пострадали не сильно, в основном у всех шок, некоторые жаловались на головокружение. В целом, ситуация под контролем, — рассказал «Известиям» один из сотрудников скорой помощи.

Пожары в бизнес-центрах

Как объясняет «Известиям» ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов, специфика пожаров в бизнес-центрах отличается тем, что сама структура здания — это множество небольших помещений, связанных между собой длинными коридорами с выходами, размещенными далеко от скопления посетителей и персонала. Из-за этого при спасении людей могут возникнуть сложности.

— Если персонал еще худо-бедно знает расположение своих помещений относительно эвакуационных выходов, то посетители легко могут заблудиться. К тому же, БЦ обычно строят достаточно высокими, что тоже осложняет эвакуацию: если пожар развивается с первых этажей или с середины здания, то посетители и персонал, находящиеся наверху, оказываются заблокированными. Вывести их можно только с помощью автолестниц. А если высота бизнес-центра достаточно высока или автолестница не имеет возможности подъехать к зданию, то приходится использовать вертолеты, — рассказывает эксперт.

Кроме того, ситуацию затрудняет то, что в бизнес-центрах находятся множество организаций, у которых нет единого руководства и общего понимания правил пожарной безопасности. Конечно, там есть администрация — но она не всегда в состоянии уследить, в каком состоянии находятся выходы, системы предупреждения и тушения пожара и соблюдают ли все арендаторы (а их огромное количество) требования к пожарной безопасности, прописанные в своих договорах.

В огненном плену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Третий важный момент — это элементы строительных конструкций, — продолжает Кузнецов. — Что касается этого пожара — видно, что огонь быстро распространялся по декоративному фасаду, переходя с одного уровня на другой. Такие фасады в БЦ, как правило, выполнены из пластика, который помимо большой дымообразующей способности и высокого коэффициента распространения пожара обладает еще повышенной токсичностью. При его сгорании выделяется много токсичных веществ, которые могут быть опасны для людей.

В свою очередь Сергей Назаров отмечает, что, по правилам безопасности, на фасаде БЦ должен был использоваться негорючий утеплитель. Но, поскольку здание горело очень быстро и ярко, есть основания полагать, что утеплитель был горючим .

— Он стоит дешевле и это могло быть сделано из экономии. Либо тому, кто его устанавливал, был предоставлен подложный сертификат — например, человек покупает негорючий утеплитель, ему продавец дает сертификат о том, что он не горючий, а в действительности это оказывается не так, — отмечает эксперт.

Что грозит виновным в пожаре

По словам управляющего партнера Легес Бюро, члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, виновным в пожаре в БЦ грозит уголовная ответственность. Следствию предстоит установить причину возгорания и то, связана ли причина с самими предполагаемыми виновниками. При этом собственники могут рассчитывать на возмещение ущерба, но лишь после уголовного процесса.

— Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает подачу гражданского иска внутри уголовного дела. Если обвиняемые будут признаны виновными, суд в приговоре также может указать на возмещение нанесенного ущерба в порядке ГК, — объясняет юрист.

Если причиной пожара стало замыкание из-за неправильного монтажа, то дело может пойти по двум путям. Экспертиза может показать, что причина появилась со временем эксплуатации здания и ему требовался ремонт. В таком случае могут возникнуть вопросы к владельцам. По ФЗ «О пожарной безопасности» они несут ответственность за недостатки пожарной безопасности и последствия возгорания.

В огненном плену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Если же экспертиза покажет, что причиной стало внешнее воздействие на электричество — значит, причина не возникла со временем, а кто-то повлиял на ее возникновение, и тогда следствие начнет проведение мероприятий, проверку всех записей. В конечном итоге они смогут найти виновного.

— Арендаторы помещений также могут получить возмещение ущерба их имуществу. Подается такой иск к тому же виновнику пожара, — добавляет собеседница «Известий».

Работники, пострадавшие в ТЦ, имеют право на получение временного пособия по нетрудоспособности, а также на социальные выплаты, оплату дополнительных медицинских расходов (ст. 8 ФЗ N125). В таком случае они не будут нести расходы на свое лечение. Кроме того, у них есть возможность подать иск об истребовании компенсации морального вреда к человеку, который будет признан виновным в пожаре .

Вопросы к УК

По словам источников «Известий» на рынке недвижимости, здание загоревшегося БЦ «Гранд Сетунь Плаза» находилось под управлением Plaza Development.

Собственником здания является ЗПИФ (имущественный комплекс без образования юридического лица, в котором продажа паев происходит только в период его формирования или дополнительной выдачи), сообщили собеседники редакции.

— Там продавали блоками помещения и там много маленьких и больших собственников. Здание в реализации находилось под управлением Plaza Development. Но теперь вопрос к управляющей компании (УК), — рассказал один из источников.

В огненном плену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно данным, представленным на сайте УК «ГСБ», сегодня бизнес-центр находится по ее управлением. По информации СПАРК, гендиректор компании — Владимир Логинов, учредители — Наталья Каверина и Василий Киселев (по 50%).

Как объясняет «Известиям» президент Magic Group Александр Перемятов, многие торговые центры, построенные в конце 2000-х годов, имеют несколько собственников. Один из ярких примеров — БЦ «Виктория Плаза»: там разные этажи принадлежат разным собственникам, а управляющая компания одна.

— В таких случаях часто не соблюдаются ни санитарно-эпидемиологические требования, ни пожарные нормы. Фактически, идет война между разными арендаторами и самыми крупными собственникам. Управляющая компания находится под давлением и не заинтересована эффективно работать, — говорит эксперт.

Инженерный аспект

Заместитель генерального директора ASTERUS Константин Ковалев тоже называет офисные здания, где нет единого собственника, а помещения распроданы большому количеству людей, сложными в управлении.

— Если объект продается кусками, то получается такой «Шанхай», где проблемы с управлением неизбежны. В таких объектах нередки сбои в работе общих инженерных систем (куда входят системы пожаротушения), проблемы с безопасностью, потому что у каждого собственника установлен свой режим, и многие другие. А найти управу на каждого сособственника достаточно сложно. И УК сложно договориться с этим многоликим «владельцем». Следствием такого подхода порой становятся крупные происшествия, — отмечает он

В свою очередь, генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин уверен, что, когда зданием владеют несколько собственников, то эффективность управления зависит только от профессионализма управляющей компании и жестко прописанных договоренностей зависит эффективность управления объектом.

В огненном плену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Например, БЦ «Омега-Плаза» продавался частями, этажами. Но, несмотря на это, управляющая компания прекрасно справлялась с управлением площадями, уборкой, парковкой и той же безопасностью, — говорит он.

В причинах пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» придется еще разобраться компетентным органам. Но в любом случае, уже понятно, что в такого рода общественных зданиях уровень противопожарного контроля должен быть максимально высоким, считают собеседники «Известий».

— Крупные корпорации уже сейчас создают в крупных офисных зданиях, своих штаб-квартирах собственные пожарные отряды. С такими возможностями быстрого реагирования пожар можно будет локализовать гораздо быстрее и предотвратить большие потери, — утверждает Константин Ковалев.