«Офисы сдавали на честном слове»

Главной причиной пожара на Комсомольской площади в Москве, в котором погибли семь человек, стало нарушение правил безопасности и ненадлежащее хранение товаров , заявили в Следственном комитете (СК). В 2019 году в этом здании уже было возгорание, но оно не стало уроком для собственников помещения, считают эксперты. Как выяснили «Известия», в здании XIX века даже могли устраивать настоящие фаер-шоу. Виновным в трагедии может грозить до десяти лет лишения свободы, отметили юристы. Подробнее в причинах «огненной» трагедии, которая произошла 20 ноября, разбирались «Известия».

В огонь — дважды

Пожар начался на цветочной базе на Комсомольской площади в Москве в воскресенье 20 ноября в 15:10. Огонь занял площадь в 2,5 тыс. квадратных метров , на 700 «квадратах» рухнули перекрытия. Семь человек погибли . Их обгоревшие тела вынесли пожарные при обследовании помещения после тушения.

Люди не успели выбраться из здания и задохнулись в дыму — сквозь огромные языки пламени к ним было невозможно пробраться. Разбушевавшийся огонь тушили вертолеты Ка-32, два пожарных поезда и 120 специалистов . Спасатели пилили заборы, растягивали полукилометровые рукава для подачи воды, но запаса в цистернах все равно не хватало — его пришлось пополнять.

С огнем пытались справиться около девяти часов . Лишь в 23:55 пожар окончательно потушили, сообщили в МЧС. Ему присвоили второй повышенный уровень сложности из возможных пяти.

Офисы сдавали Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Утром 21 ноября, спустя больше половины суток после трагедии, из окон сгоревшего здания все еще шел дым и стоял сильный запах гари , убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте ЧП. Внутри помещение сильно обгорело — везде черные стены и покосившиеся перекрытия. На полу стояла вода, а с потолка — как напоминание о недавнем ужасе — продолжали падать маленькие угольки.

Сгоревший склад оказался смежным со складскими помещениями линейного отдела МВД на станции Москва-Ленинградская. Благодаря такому соседству удалось спасти жизни семерых человек — шестерых взрослых и ребенка , сообщили в МВД. Они были заблокированы в охваченном дымом здании: дверь склада оказалась закрыта на замок, люди пытались ее выбить. Их крики услышал оперуполномоченный уголовного розыска ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская Заурбек Гуриев.

— Полицейский мгновенно сориентировался, бросился к пожарному щитку за ломом и крикнул коллегам, что в горящем помещении заблокированы люди. В течение нескольких минут транспортные полицейские вскрыли закрытый вход и освободили из дымового плена семерых человек, включая девочку четырех лет — дочку одной из работниц склада, — рассказали в МВД.

К трагедии привело нарушение правил пожарной безопасности и ненадлежащее хранение товаров, заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) . Ход расследования взял на контроль центральный аппарат СК.

Уничтоженное огнем двухэтажное кирпичное здание по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 построено еще в XIX веке . На кадрах, сделанных внутри до пожара, виден исторический антураж — высокие потолки, арочные своды, кирпичные стены.

Офисы сдавали Фото: агентство городских новостей «Москва»

Помещение находилось в районе трех вокзалов и пользовалось популярностью у москвичей: по ночам здесь любили собираться любители электронной музыки — рейверы. В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, что внутри ныне сгоревшего здания, вероятно, устраивали вечеринки со светомузыкой, алкоголем и генераторами дыма . Согласно видеоматериалам, однажды здесь, видимо, не побоялись провести даже файер-шоу — люди в прямом смысле слова играли с огнем. И это при том, что в 2019-м в здании уже был крупный пожар — три года назад огонь охватил 700 «квадратов» . Тогда тоже тушили несколько часов, но жертв удалось избежать.

На честном слове

Согласно данным портала «Яндекс.Карты», в сгоревшем здании располагались мебельная точка и несколько цветочных магазинов. Самым крупным из них были «Цветы у Мачелюка». Как установили «Известия» по сведениям из открытых источников, владелец магазина — предприниматель Антон Мачелюк . По данным базы «Спарк», арендатор всего помещения — фирма «Ново Флоре», которая может принадлежать тому же собственнику . В 2021 году компания получила от государства 24 млн рублей в качестве поддержки субъектов малого бизнеса, а ее прибыль составила 500 млн рублей.

Из открытых источников можно узнать, что Антон Мачелюк — учредитель и гендиректор зарегистрированной в Зеленограде компании ООО «Иль Мио Деко» и московской фирмы ООО «Новости Флоры». Обе организации специализируются на оптовой торговле цветами.

Бывший арендатор одного из помещений в сгоревшем здании Елена Вяземская рассказала «Известиям», что оптовая база с цветами, горшечными растениями и декором была хорошо известна профессиональным флористам.

Офисы сдавали Фото: Агентство городских новостей «Москва»

— У флористов сегодня траур — мы плакали по самой любимой оптовой базе , — сказала она.

Сама Елена съехала с этого адреса еще в октябре. С ее слов, ни у кого из арендаторов помещений на Комсомольской не было договоров аренды .

— Офисы сдавали на честном слове. Условия были, как и везде — залог за последний месяц плюс оплата энергии по счетчикам. За аренду платили в кассу, где оплачивали все покупки. А счет выставляли как за цветы , — рассказала собеседница «Известий».

Елена не исключила, что в день трагедии Мачелюк мог находиться в горящем здании . Его жена Анна в телефонном разговоре с «Известиями» ничего не смогла сказать о произошедшем, только плакала . Связаться с самим бизнесменом пока не удалось.

В 2019 году, когда склад впервые загорелся, Мачелюку пришлось восстанавливать свой бизнес буквально из пепла. Об этом он сам рассказал в интервью журналистам на выставке «ЦветыЭкспо» в сентябре 2020 года. После этого инцидента проверка обнаружила на цветочном складе 20 нарушений пожарной безопасности, сообщали СМИ. Хозяева и арендаторы тогда отделались штрафом в 150 тыс. рублей. Сотрудники склада рассказали «Известиям», что в помещении всегда было очень холодно, и им практически круглый год приходилось пользоваться электрическими обогревателями .

Офисы сдавали Оптовая база «Цветы от Мачелюка» до пожара Фото: vk.com/flowersbymacheliuk

«Не кошмарить бизнес»

Собственники помещения на Комсомольской площади не вынесли никаких уроков из пожара 2019 года, что и привело к трагедии , считает руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

После пожара трехлетней давности собственники, скорее всего, не провели антипиреновую обработку перекрытий, что привело к обрушению кровли во время нового пожара , поделился мнением эксперт. Он предположил: в ходе ремонта могли быть использованы самые дешевые и пожароопасные материалы, в частности, электропроводка . Судя по большой площади пожара, в помещении, вероятно, отсутствовали пожарные рукава, краны и гидранты, полагает эксперт.

На выложенном в Сеть рекламном ролике оранжереи видно, что узкие проходы в здании завалены пустой тарой и картонными коробками, отметил эксперт.

— Почему представители пожнадзора, которые работают в этом районе, не обратили на это внимание? Почему не заставили собственников привести все пожарные проходы в соответствие с требованиями? Хочу обратиться к бизнесменам — господа, соблюдайте требования пожарной безопасности. Она должна быть во главе всего, это краеугольный камень. Вор вам оставит хотя бы стены, пожар — вы видите — не оставляет ничего, — сказал Сергей Победоносцев.

Офисы сдавали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он видит причину большого числа нарушений оптимизации системы госпожнадзора, которая произошла еще в 2002 году. В результате инспекторов «на земле» практически не осталось, а территорию охвата на каждого отдельного сотрудника, напротив, увеличили, рассказал «Известиям» эксперт. В итоге охватить эту территорию невозможно чисто физически, к тому же из-за увеличенного объема бумажных отчетов инспекторы достаточно загружены, добавил Сергей Победоносцев.

Ч. 3 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо до десяти лет лишения свободы , сказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Согласно статистике Агентства правовой информации (АПИ), за 2021 год по этой статье в РФ было осуждено свыше 800 человек, из которых около 400 получили наказание в виде штрафа, около 100 — условное осуждение, 70 человек — ограничение свободы и только 30 человек лишились свободы.