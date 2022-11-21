«Офисы сдавали на честном слове»
Главной причиной пожара на Комсомольской площади в Москве, в котором погибли семь человек, стало нарушение правил безопасности и ненадлежащее хранение товаров, заявили в Следственном комитете (СК). В 2019 году в этом здании уже было возгорание, но оно не стало уроком для собственников помещения, считают эксперты. Как выяснили «Известия», в здании XIX века даже могли устраивать настоящие фаер-шоу. Виновным в трагедии может грозить до десяти лет лишения свободы, отметили юристы. Подробнее в причинах «огненной» трагедии, которая произошла 20 ноября, разбирались «Известия».
В огонь — дважды
Пожар начался на цветочной базе на Комсомольской площади в Москве в воскресенье 20 ноября в 15:10. Огонь занял площадь в 2,5 тыс. квадратных метров, на 700 «квадратах» рухнули перекрытия. Семь человек погибли. Их обгоревшие тела вынесли пожарные при обследовании помещения после тушения.
Люди не успели выбраться из здания и задохнулись в дыму — сквозь огромные языки пламени к ним было невозможно пробраться. Разбушевавшийся огонь тушили вертолеты Ка-32, два пожарных поезда и 120 специалистов. Спасатели пилили заборы, растягивали полукилометровые рукава для подачи воды, но запаса в цистернах все равно не хватало — его пришлось пополнять.
С огнем пытались справиться около девяти часов. Лишь в 23:55 пожар окончательно потушили, сообщили в МЧС. Ему присвоили второй повышенный уровень сложности из возможных пяти.
Утром 21 ноября, спустя больше половины суток после трагедии, из окон сгоревшего здания все еще шел дым и стоял сильный запах гари, убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте ЧП. Внутри помещение сильно обгорело — везде черные стены и покосившиеся перекрытия. На полу стояла вода, а с потолка — как напоминание о недавнем ужасе — продолжали падать маленькие угольки.
Сгоревший склад оказался смежным со складскими помещениями линейного отдела МВД на станции Москва-Ленинградская. Благодаря такому соседству удалось спасти жизни семерых человек — шестерых взрослых и ребенка, сообщили в МВД. Они были заблокированы в охваченном дымом здании: дверь склада оказалась закрыта на замок, люди пытались ее выбить. Их крики услышал оперуполномоченный уголовного розыска ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская Заурбек Гуриев.
— Полицейский мгновенно сориентировался, бросился к пожарному щитку за ломом и крикнул коллегам, что в горящем помещении заблокированы люди. В течение нескольких минут транспортные полицейские вскрыли закрытый вход и освободили из дымового плена семерых человек, включая девочку четырех лет — дочку одной из работниц склада, — рассказали в МВД.
К трагедии привело нарушение правил пожарной безопасности и ненадлежащее хранение товаров, заявили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования взял на контроль центральный аппарат СК.
Уничтоженное огнем двухэтажное кирпичное здание по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 построено еще в XIX веке. На кадрах, сделанных внутри до пожара, виден исторический антураж — высокие потолки, арочные своды, кирпичные стены.
Помещение находилось в районе трех вокзалов и пользовалось популярностью у москвичей: по ночам здесь любили собираться любители электронной музыки — рейверы. В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, что внутри ныне сгоревшего здания, вероятно, устраивали вечеринки со светомузыкой, алкоголем и генераторами дыма. Согласно видеоматериалам, однажды здесь, видимо, не побоялись провести даже файер-шоу — люди в прямом смысле слова играли с огнем. И это при том, что в 2019-м в здании уже был крупный пожар — три года назад огонь охватил 700 «квадратов». Тогда тоже тушили несколько часов, но жертв удалось избежать.
На честном слове
Согласно данным портала «Яндекс.Карты», в сгоревшем здании располагались мебельная точка и несколько цветочных магазинов. Самым крупным из них были «Цветы у Мачелюка». Как установили «Известия» по сведениям из открытых источников, владелец магазина — предприниматель Антон Мачелюк. По данным базы «Спарк», арендатор всего помещения — фирма «Ново Флоре», которая может принадлежать тому же собственнику. В 2021 году компания получила от государства 24 млн рублей в качестве поддержки субъектов малого бизнеса, а ее прибыль составила 500 млн рублей.
Из открытых источников можно узнать, что Антон Мачелюк — учредитель и гендиректор зарегистрированной в Зеленограде компании ООО «Иль Мио Деко» и московской фирмы ООО «Новости Флоры». Обе организации специализируются на оптовой торговле цветами.
Бывший арендатор одного из помещений в сгоревшем здании Елена Вяземская рассказала «Известиям», что оптовая база с цветами, горшечными растениями и декором была хорошо известна профессиональным флористам.
— У флористов сегодня траур — мы плакали по самой любимой оптовой базе, — сказала она.
Сама Елена съехала с этого адреса еще в октябре. С ее слов, ни у кого из арендаторов помещений на Комсомольской не было договоров аренды.
— Офисы сдавали на честном слове. Условия были, как и везде — залог за последний месяц плюс оплата энергии по счетчикам. За аренду платили в кассу, где оплачивали все покупки. А счет выставляли как за цветы, — рассказала собеседница «Известий».
Елена не исключила, что в день трагедии Мачелюк мог находиться в горящем здании. Его жена Анна в телефонном разговоре с «Известиями» ничего не смогла сказать о произошедшем, только плакала. Связаться с самим бизнесменом пока не удалось.
В 2019 году, когда склад впервые загорелся, Мачелюку пришлось восстанавливать свой бизнес буквально из пепла. Об этом он сам рассказал в интервью журналистам на выставке «ЦветыЭкспо» в сентябре 2020 года. После этого инцидента проверка обнаружила на цветочном складе 20 нарушений пожарной безопасности, сообщали СМИ. Хозяева и арендаторы тогда отделались штрафом в 150 тыс. рублей. Сотрудники склада рассказали «Известиям», что в помещении всегда было очень холодно, и им практически круглый год приходилось пользоваться электрическими обогревателями.
Оптовая база «Цветы от Мачелюка» до пожара
«Не кошмарить бизнес»
Собственники помещения на Комсомольской площади не вынесли никаких уроков из пожара 2019 года, что и привело к трагедии, считает руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.
После пожара трехлетней давности собственники, скорее всего, не провели антипиреновую обработку перекрытий, что привело к обрушению кровли во время нового пожара, поделился мнением эксперт. Он предположил: в ходе ремонта могли быть использованы самые дешевые и пожароопасные материалы, в частности, электропроводка. Судя по большой площади пожара, в помещении, вероятно, отсутствовали пожарные рукава, краны и гидранты, полагает эксперт.
На выложенном в Сеть рекламном ролике оранжереи видно, что узкие проходы в здании завалены пустой тарой и картонными коробками, отметил эксперт.
— Почему представители пожнадзора, которые работают в этом районе, не обратили на это внимание? Почему не заставили собственников привести все пожарные проходы в соответствие с требованиями? Хочу обратиться к бизнесменам — господа, соблюдайте требования пожарной безопасности. Она должна быть во главе всего, это краеугольный камень. Вор вам оставит хотя бы стены, пожар — вы видите — не оставляет ничего, — сказал Сергей Победоносцев.
Он видит причину большого числа нарушений оптимизации системы госпожнадзора, которая произошла еще в 2002 году. В результате инспекторов «на земле» практически не осталось, а территорию охвата на каждого отдельного сотрудника, напротив, увеличили, рассказал «Известиям» эксперт. В итоге охватить эту территорию невозможно чисто физически, к тому же из-за увеличенного объема бумажных отчетов инспекторы достаточно загружены, добавил Сергей Победоносцев.
Ч. 3 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо до десяти лет лишения свободы, сказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Согласно статистике Агентства правовой информации (АПИ), за 2021 год по этой статье в РФ было осуждено свыше 800 человек, из которых около 400 получили наказание в виде штрафа, около 100 — условное осуждение, 70 человек — ограничение свободы и только 30 человек лишились свободы.