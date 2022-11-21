При пожаре на цветочном складе в Москве пострадало помещение МВД

При пожаре на цветочном складе в Москве от огня пострадал еще один склад, он принадлежит отделу МВД России. Об этом стало известно 21 ноября.

По данным «Известий», возгорания на складе МВД не было, однако пожар в соседнем здании нанес предметам, хранящимся на складе, урон. Сумма материального ущерба устанавливается.

Когда загорелся цветочный склад, из помещения МВД были эвакуированы 11 полицейских, семь гражданских лиц, среди которых был один ребенок, и один задержанный — его перевели в изолятор другого отдела.

Ранее в этот день сообщалось, что число погибших в результате пожара возросло до семи человек.

Пожар на цветочном складе разгорелся днем в воскресенье в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

В 22:03 пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность электропроводки. В 23:55 пожар был полностью ликвидирован.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.

Стало известно, что в здании цветочного склада проводились вечеринки с дымным генератором. На данный момент неизвестно, проводились ли в день пожара мероприятия в этом здании. Где именно начался пожар — выясняется.

Кроме того, корреспонденты «Известий» выяснили, что склад на Комсомольской площади горел не впервые. Три года назад спасатели высылали пожарный поезд, чтобы справиться с бушевавшим пламенем.