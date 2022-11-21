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Возбуждено уголовное дело по факту пожара на цветочном складе в центре Москвы

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Фото: Соцсети
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По факту пожара на цветочном складе в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ЗМСУТ СК России в понедельник, 21 ноября.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как уточняется, возгорание произошло в результате ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности. Следователи устанавливают количество пострадавших.

Пожар разгорелся днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м. Из-под завалов пожарные извлекли тела шестерых погибших.

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