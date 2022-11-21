В МЧС уточнили данные о погибших и пострадавших при пожаре в центре Москвы

Один человек пострадал, пятеро погибли в результате пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«К сожалению, в результате пожара один человек пострадал, в ходе разбора завалов обнаружено пять погибших», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.

Пожар разгорелся днем в воскресенье в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

В 22:03 пожарные ликвидировали открытое горение. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.