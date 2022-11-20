Открытое горение на цветочном складе в центре Москвы ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье, 20 ноября.

«В 22:03 открытое горение ликвидировано», — говорится в публикации.

Пожар разгорелся днем в воскресенье в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

Из-под завалов пожарные извлекли тела двух погибших. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.