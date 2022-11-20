Сотрудники МЧС извлекли тело второго погибшего в результате пожара в центре Москвы

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тело второго погибшего в результате пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил Telegram-канал 112.

Ранее стало известно о первой жертве пожара.

По последним данным, спасатели эвакуировали семь человек из горящего здания. Днем также сообщалось, что еще двое оставались там заблокированы. Тогда отмечалось, что все силы направлены на спасение людей.

Пожар разгорелся днем в воскресенье в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. Он был локализован вечером (в 18:20) на площади 2,5 тыс. кв. м. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.