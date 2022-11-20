Один человек погиб при пожаре на цветочном складе в центре Москвы

Один человек погиб при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщил Telegram-канал 112 в воскресенье, 20 ноября.

Отмечается, что его тело нашли после разборов завалов.

Также ранее сообщалось, что при пожаре пострадали два человека. В МЧС же отмечали, что информации о пострадавших при пожаре пока не поступало.

По последним данным, спасатели эвакуировали семь человек из горящего здания. Днем также сообщалось, что еще двое оставались заблокированы в горящем здании. Тогда отмечалось, что все силы направлены на спасение людей.

Пожар разгорелся днем в воскресенье на двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. Он был локализован вечером (в 18:20) на площади 2,5 тыс. кв. м.

К тушению пожара были привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.