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Десятки нарушений выявила ранее проверка на сгоревшем складе в Москве

ТАСС: в ходе последней проверки в 2019 году на сгоревшем в Москве складе обнаружили более 20 нарушений
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Фото: ТАСС/МЧС России
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Специалисты МЧС во время последней совместной проверки с представителями прокуратуры в 2019 году выявили более 20 нарушений пожарной безопасности на цветочном складе в центре Москвы, где из-за пожара погибли семь человек. Об этом 21 ноября сообщили в экстренных службах.

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«Проверка в 2019 году проводилась после пожара совместно с прокуратурой и МЧС в декабре», — сказал собеседник ТАСС.

Всего по ее итогам обнаружено 21 нарушение пожарной безопасности. Виновных привлекли к административной ответственности по ст. 20.4 ч. 1 КоАП России.

По его словам, штрафы в 150 тыс. рублей и 6 тыс. рублей выписали юридическому и должностному лицу ООО «Ново Флоре».

Ранее в понедельник в распоряжение «Известий» поступили кадры вечеринок, которые в ночное время устраивали на складе. Мероприятия проходили с генераторами дыма.

Пожар разгорелся днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м. Из-под завалов пожарные извлекли тела семерых погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В 2019 году по тому же адресу спасатели высылали пожарный поезд, чтобы справиться с пламенем.

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