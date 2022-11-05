Трагедия на «Полигоне»: в ночном клубе в Костроме произошел пожар

В ночном клубе «Полигон» в Костроме, расположенном на Никитской улице, в ночь на субботу, 5 ноября, произошел крупный пожар. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего в здании полностью обрушилась крыша. В результате 13 человек погибли. Еще пять человек получили легкие травмы и от госпитализации отказались. Всего из развлекательного центра эвакуировали более 250 человек. По предварительным данным, заведение принадлежит депутату областной думы Мирзоеву Ихтияру Илдыру оглы. Подробности — в материале «Известий».

Пожар потушен

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2:37 утра по местному времени. По информации МЧС, система оповещения и сигнализация при пожаре сработали в штатном режиме. Как заявили в ГУ МЧС по Костромской области, открытое горение было ликвидировано утром.

Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении возгорания были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из кафе было эвакуировано более 250 человек. Для их обогрева на место происшествия прибыли автобусы. Из-за большой задымленности также были эвакуированы 15 жителей ближайшего подъезда жилого дома.

Трагедия на «Полигоне» Фото: REUTERS/Russian Emergencies Ministry

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и о ненадлежащем оказании услуг. На место ЧП ночью прибыл губернатор региона Сергей Ситников. Он выслушал доклады оперативных служб и распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место ЧП выехала комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым.

Как заявил исполняющий обязанности прокуратуры города Костромы Алексей Васин, прокуратура Костромы организовала общенадзорную проверку по факту возгорания в кафе «Полигон» .

— Мы дадим оценку как органам контроля, которые должны были следить за соблюдением правил пожарной безопасности, так и профилактики правонарушений со стороны собственника объекта. В настоящее время проверочные мероприятия начаты уже, но, конечно, еще не завершены. Также по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса. Ход расследования данного уголовного дела также органами прокуратуры будет взят на контроль. При наличии оснований по всем фактам нарушения закона прокуратурой города будут приняты меры прокурорского реагирования. Причины устанавливаются, — пояснил Васин.

Что могло стать причиной трагедии

Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла серьезная потасовка. Словесная перепалка между несколькими посетителями ночного клуба переросла в массовую драку. Некоторые участники конфликта пострадали.

Фото: Прокуратура РФ

Во время перепалки один из присутствующих запустил пиротехнику, предположительно, ракетницу, после чего сбежал. Это могло привести к возгоранию декоративных элементов на потолке, сообщили в правоохранительных органах.

Мужчину, запустившего петарду, объявили в розыск. Через пару часов полицейские задержали предполагаемого виновника. Как рассказали в правоохранительных органах, подозреваемый признал вину.

Помимо этого стало известно, что посетителям сгоревшего клуба незаконно продавали алкоголь. При этом срок необходимой лицензии истек у заведения еще шесть лет назад. Помимо этого арендатор также ранее получал лицензию на производство лекарств и медицинской техники. Однако эти документы также оказались просрочены.

К тому же последние три года сотрудники МЧС не проверяли клуб на предмет пожарной безопасности.

По словам очевидца

Один из очевидцев, житель Костромы Андрей Кузьмин, спас десятки жизней при пожаре в кафе «Полигон». По его словам, он отдыхал в заведении вместе с женой и ее подругой. «Мы вышли в коридор, я стоял курил и услышал выстрел, был какой-то хлопок, и задымление началось, пошел дым. Там началась паника», — описал он происходящее телеканалу РЕН ТВ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Андрей Кузьмин

Увидев дверь пожарного выхода, Кузьмин попытался ее открыть. «Я начал на автомате каком-то по ней бить. Я сказал: «Успокойтесь все». Выбил эту дверь , и мы вышли одними из первых», — рассказал очевидец.

По словам мужчины, «Полигон» — очень популярное заведение в городе. В ночь на 5 ноября в нем было очень много посетителей.

Другая посетительница — Ирина — находилась на танцполе перед началом ЧП. По ее словам, началась драка и включился свет.

— Потом он выключился, и тут же пошла дымовая шашка, но это не петарда, нет, она даже не бахнула. Сразу в потолке пошел дым, всё задымилось, огня не было. Он вспыхнул, когда уже мы были на улице, — вспоминает женщина.

По ее словам, дым был очень едким.

— Глаза резало очень сильно, дышать было нечем. На улице лежала девушка, она просто задыхалась. Видимо, надышалась едкого дыма, — рассказала Ирина.

Один из пострадавших при пожаре Сергей Виноградов рассказал «Известиям», что посетитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, запустил петарду.

И через пять минут всё здание было в дыму», — сказал он.

Виноградов добавил, что в этом ночном клубе «постоянно происходят драки». При этом он отметил что в здании не было никаких эвакуационных выходов и путь на улицу был крайне затруднен.

— Людям приходилось спасаться через разбитое окно», — сказал он, добавив, что помогал спасать людей и одним из последних выбрался из кафе.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Калужин отметил, что в закрытых помещениях пиротехнику вообще нельзя использовать по правилам.

— Их можно использовать только на открытой местности и на определенных расстояниях от зданий, сооружений. К тому же даже если там использовали пиротехнические средства, в любом случае если пожар привел к таким последствиям, значит там были другие нарушения пожарной безопасности и пожароопасная отделка, горючие материалы, которые привели к такому печальному исходу. Вообще напрашивается аналогия с «Хромой лошадью», декабря 2009 года, — пояснил он.

По его словам, уже несколько лет подряд отменены проверки МЧС для коммерческих объектов.

Никакой профилактики быть не может, а компетенции и желание самих владельцев таких учреждений не дает возможность им принимать превентивные меры, — заявил Калужин.

Что известно про владельца «Полигона»

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», генеральным директором ночного клуба «Полигон» считается Токунова Анна Бахтияровна, бенефициаром — областной депутат Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы . На сайте облдумы отмечается, что он начал работать в ООО «Полигон» еще в 2006-м. В МЧС рассказали, что проверки в отношении этого здания ведомство не проводило, так как собственником являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории «малый бизнес». При этом арендатор ООО «Полигон» прекратил свою деятельность в заведении еще в 2019 году , об этом он сообщил в надзорный орган.

Мирзоев пообещал помочь родственникам жертв пожара. Узнав о произошедшей трагедии, депутат заявил, что искренне соболезнует близким погибших.

Выхода нет

В подобных заведениях обязательно должен быть запасной выход. Если его не было или, как сообщают выжившие, он был заблокирован, — это грубейшее нарушение , рассказал «Известиям» заслуженный спасатель России Александр Курсаков.

— Кроме того, были сообщения, что на окнах здания были решетки , что тоже большое нарушение. В кафе обязательно должен быть доступ к окнам, чтобы в случае ЧП их можно было открыть и выбраться через них при необходимости, — подчеркнул он.

Петарда в закрытом помещении — это очень опасно , продолжил спасатель.

— Охранники кафе обязаны были следить за тем, чтобы никто не пронес петарду в заведение . Помещение глухое: стены, потолок — всё рядом . Один раз запустил петарду, она ударилась и пошла рикошетить кругом. Она может и в человека попасть и убить, а может вызвать пожар, допускаю эту версию. За такое хулиганство нужно жестко наказывать. Тот, кто запустил петарду, загубил много жизней, — сказал Александр Курсаков.

Времени на спасение в такой ситуации очень мало , продолжил спасатель. Нужно разбегаться во все стороны.

— И в этом случае критически важно, чтобы не было давки . А для этого должны быть доступны несколько выходов . Иначе будет как в «Хромой лошади». Там был заблокирован запасной выход, из-за этого началась давка и многие погибли, — сказал он.

Закрытый эвакуационный выход — главная причина трагедии, уверен независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров.

— Если вспомнить пожары в «Хромой лошади» и «Зимней вишне» — во всех случаях оказались закрыты эвакуационные выходы. Люди просто не смогли выйти. Нужно понимать, что пожары были, есть и будут, и в данном случае просто не соблюдены нормы по эвакуации, — рассказал он «Известиям».

Так зачем закрывать аварийные выходы, если это оказалось главной причиной последних крупных трагедий?

— Дело в том, что эвакуационный выход нужно охранять: чтобы посетители не ушли, не расплатившись , чтобы с улицы не зашли посторонние. Нужно либо нанимать охранника, либо ставить видеокамеры — всё это дополнительные расходы. Куда проще просто закрыть дверь , — сказал Сергей Назаров.

В то же время существуют специальные кодовые замки, которые автоматически открываются при пожарной сигнализации, продолжил он.

— Установить подобный замок несложно и подъемно для любого бизнеса. Если сравнивать потери — то сейчас сгорело всё кафе. Погибли люди, будет уголовная ответственность, — заметил Сергей Назаров.

Еще один вопрос, была ли в «Полигоне» сигнализация и система оповещения , продолжил он. Они бывают разные — простой звонок и голосовое оповещение. Речевое оповещение лучше, но дороже. Но звонок по карману любому предпринимателю.

Еще одна причина трагедии — использование в отделке стен горючих материалов.

Облицовка потолка и стен не должна быть горючей, подчеркнул Александр Курсаков.

— Это закон, который помогает сохранить жизни. К сожалению, им часто пренебрегают. Как и оборудованием помещения огнетушителями и другими средствами тушения пожара. Экономят, а в итоге если ЧП, то гибнут люди, — сказал он.

С ним отчасти согласился Сергей Назаров.

— Что касается горючих материалов, то мы же не можем жить так, чтобы стулья были железные, одеяла асбестовые и так далее. Всегда будет какая-то горючая нагрузка. Другое дело — в ее воспламеняемости и дымообразующих свойствах , — заметил эксперт.

В «Хромой лошади» и «Зимней вишне» всё затянуло опасным дымом, напомнил он.

МЧС говорит о возможном обрушении кровли , заметил Александр Курсаков.