Заблокированные в огне: постояльцы хостела в Москве могли погибнуть из-за решеток на окнах

В Москве сгорел хостел, размещенный в многоквартирном доме. Пожар произошел в ночь на 29 июля в районе Братеево на Алма-Атинской улице. По предварительным данным, погибли восемь человек — все они мигранты. Спасти людей помешали решетки на окнах, а пожарная сигнализация не сработала. Вероятной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Что известно о пожаре и законно ли работало общежитие в жилом доме — в материале «Известий».

Жильцы оказались заблокированы

Информация о пожаре поступила на пульт оперативникам около полуночи. Горел первый этаж 16-этажного дома на Алма-Атинской, 7, корп. 2. Его с 2019 года занимал недорогой хостел. Огонь охватил три комнаты и коридор на площади около 150 кв. м. Пожарным понадобился почти час, чтобы его потушить.

В общежитии находились постояльцы. Когда вспыхнуло пламя, пожарная сигнализация не сработала — в экстренных службах предполагают, что ее могло отключить руководство хостела. Задачу усложняли решетки на окнах — они мешали вызволить людей из горящих комнат. Металлические прутья пришлось снимать, что заняло время. Помочь пытались местные жители.

Полная блокировка Фото: РИА Новости/СК РФ

— Снимали решетки, нас было человек 15. Дверь была закрыта, а решетки со всех сторон. В этой комнате [из которой мы спасали людей] было, наверное, человек семь, и все они не могли выйти. Сначала пытались вырывать всеми подручными средствами, а потом, когда привязали нормальный трос, наконец смогли выломать решетку. Вытащили их, было несколько женщин, детей и мужчин, — рассказал «Известиям» один из жителей района.

Восемь человек спасти не удалось. Они, вероятно, находились в одной комнате и отравились угарным газом. Не исключено, что жертвы спали и могли не обратить внимание на суматоху после тяжелого рабочего дня. Сейчас устанавливается их гражданство. Очевидцы сообщили, что эвакуационный выход в хостеле был заблокирован.

200 человек эвакуировали — не только жильцов общежития, но и верхних этажей.

Полная блокировка Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование. Сейчас эта версия рассматривается как основная. По факту гибели людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

На место происшествия направили комиссию Центрального аппарата МЧС России. Врио начальника ГУ МЧС по Москве Александр Румянцев заявил, что действия пожарных были правильными: «Они приняли грамотное решение провести спасение людей с первого этажа, где находится сам хостел, и эвакуацию с верхних этажей жилого дома».

Хостел в жилом доме

По сведениям очевидцев, хостел открылся в доме на Алма-Атинской в мае 2019-го, но компания, которая им владеет, зарегистрировалась только три месяца назад.

«Ее уставный капитал составляет 25 тыс. рублей. У учредителя есть еще четыре подобные компании с аналогичным уставным капиталом, все они действующие», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

В том же 2019 году вышли поправки к Жилищному кодексу, которые устанавливают, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Полная блокировка Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Как рассказали «Известиям» жильцы дома, они неоднократно жаловались на хостел, но безрезультатно. Возле общежития всё время было много людей, в основном мигрантов, они шумели и выпивали, иногда даже дрались, отметил один из очевидцев. По его словам, раньше на первом этаже размещался магазин, хозяева которого и установили решетки на окна.

По данным прокуратуры Москвы, в помещениях хостела грубо нарушались требования пожарной безопасности. Владельцы уже ранее привлекались к административной ответственности за это.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» юрист Алексей Гавришев, до 2019 года хостелы действительно можно было открывать почти в любых помещениях, то есть и в обычных квартирах, и в отдельно стоящих зданиях, однако это вызывало много неудобств. Но с принятием закона предприниматели начали искать лазейки.

Полная блокировка Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— На этом фоне они стали переводить жилые квартиры на первых этажах домов в разряд нежилых помещений, а также получать согласие жильцов на размещение хостела и пристройку отдельного входа, что является обязательным требованием, если нежилое помещение граничит с жилыми. Что касается размещения решеток, то на помещениях гостиничного типа это запрещено, — пояснил он.

Юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России Кирилл Резник добавил изданию, что зачастую первые этажи зданий как раз имеют статус нежилого помещения — он может быть предусмотрен заранее при строительстве здания, поэтому предпринимателям зачастую не приходится ничего отдельно оформлять. Однако в случае с решетками нужна специальная проверка.

— В требованиях пожарной безопасности отсутствует прямой запрет на установку решеток на окна первого этажа, кроме случаев, когда окно является аварийным выходом. Следовательно, в случае какого-либо происшествия с этим вопросом каждый раз нужно разбираться отдельно — сверяться с документацией и определять, законно ли были поставлены решетки. Если жильцы дома видят нарушение правил со стороны хостела, им следует обязательно зафиксировать их (на фото, видео, и т.д.) и обратиться в соответствующие органы власти с жалобой.

Полная блокировка Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

С ним согласен эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов. Он отметил, что к решеткам на окнах предъявляются жесткие требования — в первую очередь возможность открыть их изнутри без ключей.

— С точки зрения антитеррористической безопасности это правило входит в противоречие, но тем не менее не запрещается. Сами правила противопожарного режима — 120 страниц, там всё расписано: огнетушители, система автоматической противопожарной защиты, огнезащитное покрытие несущих конструкций, соблюдение мер противопожарного режима, наличие проинструктированных сотрудников, наличие инструкций, ответственных. Соблюдение этих правил зависит от собственника. Есть и те, которые пытаются на этом всем экономить и вместо полноценных средств применяют подделки, суррогаты, — сказал он «Известиям».