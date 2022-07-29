Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате пожара в хостеле на юге Москвы увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил 29 июля источник в медицинских службах.

«По уточненным данным, число пострадавших при пожаре возросло до восьми человек», — передает сообщение «РИА Новости».

По информации источника, первые пострадавшие в результате пожара были доставлены в институт Склифосовского.

Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. В 00:47 пламя было ликвидировано на площади 150 кв. м.

Из-за возгорания все выходы в здании оказались заблокированы, поэтому постояльцам эконом-отеля пришлось выбираться на улицу из окон. Но на них стояла решетка, которую проходящие москвичи начали вырывать.

МЧС подтвердило факт гибели восьми человек в результате возгорания. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом.

Там также рассказали, что в хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала. В ведомстве отметили, что последняя проверка хостела на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода.

Столичное управление Следственного комитета РФ уже возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).