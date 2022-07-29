Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине
Мир
Захарова высмеяла страх американских политиков перед словом «рецессия»
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми
Общество
Сына экс-главы Иркутской области приговорили к девяти годам колонии
Мир
Глава энергоконцерна Engie заявила о способности Франции справиться с газовым кризисом
Мир
Пентагон потенциально одобрил Германии продажу истребителей F-35
Происшествия
В Краснодарском крае женщина и семеро детей заблудились в лесу
Мир
Трасс пообещала на посту премьера сделать первый международный звонок Зеленскому
Мир
H&M возобновит работу в Белоруссии в августе
Мир
Боррель предрек отказ ЕС от покупки российского газа
Общество
В сервисных центрах сообщили о дефиците деталей для ноутбуков
Мир
Politico сообщила о намерении конгрессменов США объявить РФ «спонсором терроризма»

Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми

0
Фото: ТАСС/Антонина Краснова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших в результате пожара в хостеле на юге Москвы увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил 29 июля источник в медицинских службах.

В огненном плену: почему случился пожар в московском бизнес-центре
Эксперты оценили уровень безопасности в подобных зданиях и указали на слабые места

«По уточненным данным, число пострадавших при пожаре возросло до восьми человек», — передает сообщение «РИА Новости».

По информации источника, первые пострадавшие в результате пожара были доставлены в институт Склифосовского.

Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. В 00:47 пламя было ликвидировано на площади 150 кв. м.

Из-за возгорания все выходы в здании оказались заблокированы, поэтому постояльцам эконом-отеля пришлось выбираться на улицу из окон. Но на них стояла решетка, которую проходящие москвичи начали вырывать.

МЧС подтвердило факт гибели восьми человек в результате возгорания. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом.

Там также рассказали, что в хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала. В ведомстве отметили, что последняя проверка хостела на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода.

Столичное управление Следственного комитета РФ уже возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022