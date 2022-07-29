Названа причина гибели восьми человек при пожаре в общежитии Москвы
Причиной гибели восьми человек при пожаре в общежитии Москвы стало отравление угарным газом. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в экстренных службах.
«В качестве основной причины гибели людей в хостеле на Алма-Атинской улице стало отравление продуктами горения — угарным газом», — цитирует «РИА Новости» собеседника агентства.
Источник «Известий» также сообщил о нескольких пострадавших. Их осматривают медики.
Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. Площадь пожара составила около 150 кв. м. Источник ТАСС уточнил, что возгорание началось в помещениях, где сдавались комнаты в аренду.