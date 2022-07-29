Стало известно о шести погибших в результате пожара на юге Москвы
В результате пожара в общежитии на юге Москвы шесть человек погибли, о чем в пятницу, 29 июля, сообщил источник ТАСС.
«По предварительным данным, в результате пожара погибли шесть человек. Там было много жильцов, кого успели — эвакуировали», — рассказал источник агентства.
Пожар начался на первом этаже здания в корпусе 2 дома №7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Предварительно, площадь пожара составила 100 кв. м. Источник уточнил, что возгорание началось в помещениях, где сдавались комнаты в аренду.
28 июля в результате пожара в Брянском районе Брянской области погиб человек. Инцидент произошел ранее в этот день на улице Новой поселка Новопокровский в 11:40. Загорелся жилой дом. На тушение пожара ушло около часа.