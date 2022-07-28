Мужчина погиб при пожаре под Брянском

Один человек погиб в результате пожара в Брянском районе Брянской области. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел ранее в этот день на улице Новой поселка Новопокровский в 11:40. Загорелся жилой дом. На тушение пожара ушло около часа.

Как отмечается в материале, при пожаре погиб мужчина 58 лет. Причины происшествия устанавливаются.

5 июля сообщалось, что подросток 14 лет спас ребенка при пожаре в жилом частном доме в селе Староалейское в Алтайском крае. Пожар произошел после удара молнии. Семилетняя девочка, которая находилась в доме, спряталась в дальней комнате.