Источник сообщил о восьми погибших в результате пожара на юге Москвы
Число погибших в результате пожара в общежитии на Алма-Атинской улице на юге Москвы возросло до восьми человек, о чем в пятницу, 29 июля, сообщил источник «Известий».
Также собеседник агентства рассказал о троих пострадавших.
Пожар начался на первом этаже здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская. Предварительно, площадь пожара составила 100 кв. м. Источник уточнил, что возгорание началось там, где сдавались в аренду комнаты.