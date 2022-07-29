В МЧС Москвы перечислили нарушения безопасности в сгоревшем хостеле

Пожарная сигнализация в сгоревшем на юге Москвы хостеле была установлена, но не сработала, рассказал в пятницу, 29 июля, врио начальника Главного управления МЧС России по столице Андрей Румянцев.

«На данном объекте была установлена система «Стрелец-Мониторинг», она не сработала», — цитирует его ТАСС.

Румянцев сообщил, что последняя проверка хостела на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода. До этого специалисты пожарных служб также выявляли нарушения.

«В 2019 году в ходе проверки были выявлены нарушения, в связи с этим были выписаны предписания и предупреждение. В последующих годах по хостелу проводилось разбирательство. В июне 2022 года была последняя проверка, по результатам которой также были выданы предписания об устранении нарушений и объявлено предупреждение», — сказал он.

Румянцев добавил, что одной из причин гибели людей во время пожара стали решетки на окнах — они лишили людей возможности спастись.

«Из-за решеток на окнах самостоятельная эвакуация и спасение людей были невозможны. В связи с этим основной причиной гибели людей послужили решетки», — сказал врио главы столичного управления МЧС.

Один из очевидцев происшествия рассказал «Известиям», как при пожаре в хостеле люди были заблокированы оконной решеткой. По его словам, очевидцам пришлось выламывать ее, чтобы освободить людей.

Ночью 29 июля в хостеле на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще четверо, по данным следователей, госпитализированы.

Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. Площадь пожара составила около 150 кв. м. В 00:47 пламя было ликвидировано.

Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).