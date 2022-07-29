Пожар в общежитии на юге Москвы ликвидирован в 00:47 мск. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в МЧС.

Ведомство также подтвердило факт гибели восьмерых человек в результате возгорания. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. В настоящий момент троих пострадавших осматривают медики.

Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. Площадь пожара составила около 150 кв. м.