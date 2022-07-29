После смертельного пожара в хостеле возбуждено уголовное дело

Следователи столичного управления Следственного комитета России (СКР) по факту пожара в хостеле на юге Москвы, при котором погибли восемь человек, возбудили уголовное дело. Об этом 29 июля сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — сказано в посте.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают оперативные службы. После ликвидации возгорания следователи приступили к осмотру помещений хостела, проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, отметили там.

Ночью 29 июля в хостеле на улице Алма-Атинская в Москве произошло возгорание, в результате которого погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще четверо, по данным следователей, госпитализированы.

Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. Площадь пожара составила около 150 кв. м. В 00:47 мск пламя было ликвидировано на площади 150 кв. м.