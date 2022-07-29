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Очевидец пожара в хостеле в Москве рассказал о зажатых оконной решеткой людях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Во время пожара в московском хостеле люди были зажаты оконной решеткой. Об этом 29 июля «Известиям» рассказал один из очевидцев происшествия.

«Мы с девушкой шли домой и увидели клубы дыма. Там за решеткой были зажаты люди в своей квартире, они не могли выбраться. Я снял футболку, дал ее им, чтобы они могли хоть как-то дышать, потому что в панике люди не понимают, что им делать. Потом уже подошли остальные ребята, мы начали выламывать эту решетку. Пламя было сильное, доходило прям до третьего этажа», — поделился он.

Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. В 00:47 мск пламя было ликвидировано на площади 150 кв. м.

Столичное управление МЧС 29 июля подтвердило факт гибели восьмерых человек в результате возгорания. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Троих пострадавших осмотрели медики. Управление Следственного комитета России по Москве тогда же сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей.

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