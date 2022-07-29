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Очевидцы рассказали о спасении людей из горящего хостела в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очевидцы рассказали, как вырывали решетку на окнах, чтобы спасти жизни семерых людей, среди которых женщины и дети, из горящего хостела на юге Москвы в пятницу, 29 июля.

Из-за возгорания все выходы в здании оказались заблокированы, поэтому постояльцам эконом-отеля пришлось выбираться на улицу из окон. Но на них стояла решетка, которую проходящие москвичи начали вырывать.

«Человек 15 нас было, потому что дверь у них была закрыта и со всех сторон решетка. Там, в этой комнате, находилось человек, наверное, семь, и они не могли все выйти», — рассказал мужчина.

По его словам, сначала очевидцы старались выбить решетку подручными средствами, однако эти попытки не возымели успеха. Они задействовали трос, с помощью которого удалось разбить окно.

Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома №7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. В 00:47 пламя было ликвидировано на площади 150 кв. м.

МЧС подтвердило факт гибели восьмерых человек в результате возгорания. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Троих пострадавших осмотрели медики.

Очевидцы рассказали, что пожарный выход из хостела на юге Москвы, где в результате пожара погибли восемь человек, был заблокирован.

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