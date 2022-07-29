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Очевидцы пожара в хостеле Москвы рассказали о заблокированном выходе из здания

Очевидцы пожара на юге Москвы: один из выходов был охвачен огнем, а второй закрыт
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Фото: СК РФ
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Пожарный выход из хостела на юге Москвы, где в результате пожара погибли восемь человек, был заблокирован. В пятницу, 29 июля, жители дома рассказали «Известиям», что люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

В здании было только два выхода: один из них был охвачен огнем, а второй закрыт. Чтобы выбраться из помещений, жильцы выбивали решетки на окнах и стекла. На помощь позвал человек, который смог выбраться из здания.

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Причиной пожара, по словам очевидцев, стала неисправная электропроводка, а возгорание началось у центрального подъезда в третьей комнате.

Жители также сообщили, что коридор был задымлен, при этом некоторые люди сбежали от огня, а кто-то пытался попасть в квартиры, чтобы забрать документы.

Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома №7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. В 00:47 пламя было ликвидировано на площади 150 кв. м.

МЧС подтвердило факт гибели восьмерых человек в результате возгорания. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Троих пострадавших осмотрели медики.

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