Стал известен полный список погибших при пожаре в клубе «Полигон»
Полный список погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме есть в распоряжении «Известий».
Жертвами этой трагедии стали 13 человек: Бедошвили Любовь, Гурнов Николай, Зачиналов Юрий, Зачиналова Надежда, Золотенков Владимир, Кинешенская Наталья, Кирокосян Георг, Комаров Василий, Листюхина Елена, Редников Александр, Шкалов Иван, Якимов Алексей, а также женщина, личность которой еще не установлена.
Известно, что Надежда Зачиналова погибла в заведении вместе с мужем Юрием Зачиналовым и сестрой Любовью Бедошвили.
Пожар в развлекательном центре «Полигон» произошел в ночь на субботу. По некоторым данным, в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра.
Как рассказали «Известиям» в МЧС по региону, когда начался пожар, посетители ничего не делали для своей эвакуации, поскольку были сильно пьяны. В ведомстве отметили, что при этом некоторые эвакуационные выходы были закрыты.
В МЧС России пояснили, что не проводили проверок в «Полигоне», поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия. В то же время депутат Госдумы Анатолий Выборный в беседе с «Известиями» подчеркнул, что даже микробизнес не освобожден от противопожарных проверок.
Подозреваемый в использовании пиротехнического средства и директор фирмы, которая организовывала работу заведения, задержаны.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил 7 ноября в регионе днем траура по погибшим.