Стало известно имя задержанного предполагаемого виновника пожара в клубе «Полигон» в Костроме.

По информации «Известий», им оказался 23-летний Станислав Ионкин. Он был задержан на улице Широкова.

По некоторым данным, около 3:00 часов в ходе конфликта с посетителями он произвел пуск из пускового устройства «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра.

Ранее источники «Известий» сообщали, что перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Позже мужчину задержали.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Установлено, что владельцем ТЦ, где находится сгоревшее кафе, является депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Сотрудники МЧС РФ не проводили проверок в заведении из-за того, что собственником являлся индивидуальный предприниматель, который относится к категории микропредприятия. Кроме того, стало известно, что гости центра жаловались на постоянные драки и на нарушения пожарной безопасности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.