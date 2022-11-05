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В результате пожара в развлекательном центре Костромы пострадали четыре человека

Число погибших при пожаре в развлекательном центре Костромы выросло до 13

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Фото: vk.com/chp44/Владимир Марик
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Число погибших в развлекательном центре Костромы «Полигон» выросло до 13 человек. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в экстренных службах ТАСС.

Еще четыре человека пострадали.

В СУ СК России по Костромской области сообщили, что по факту гибели людей в результате пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

«В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа СУ СК России по Костромской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ликвидации огня задействовано 50 человек и 20 единиц техники, открытое горение ликвидировано. Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Сейчас мужчина объявлен в розыск.

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