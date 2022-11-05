Стали известны подробности пожара в развлекательном центре в Костроме

В развлекательном центре Костромы «Полигон», где в результате пожара погибли восемь человек, произошла драка с последующим использованием пиротехники. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили источники «Известий».

Так, в ходе конфликта один из посетителей запустил пиротехнику, после чего сбежал.

Кроме того, в ходе драки два человека пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, посетитель, который запустил ракетницу, в настоящее время объявлен в розыск.

Возгорание произошло в ночь на 5 ноября на Никитской улице. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля. В результате происшествия пять человек погибли и четыре пострадали. Из здания эвакуировали 250 человек.

В ликвидации огня задействовано 50 человек и 20 единиц техники, открытое горение ликвидировано.