Пять человек погибли в результате пожара в развлекательном центре Костромы

В результате пожара в костромском развлекательном центре «Полигон» погибли пять человек. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в экстренных службах.

«В результате пожара пять человек погибли, четыре человека пострадали», — цитирует источник ТАСС.

На место пожара выехал губернатор Костромской области Сергей Ситников, чтобы проконтролировать, как организованы работы и помощь людям. Начальник Главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев доложил Ситникову о складывающейся на месте пожара обстановке, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Костромской области в Telegram.

Возгорание произошло на Никитской улице. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. Причины пожара на данный момент неизвестны. Из-за задымления спасатели эвакуировали жильцов дома, расположенного рядом с горящим развлекательным центром. По последним данным, в результате тушения в горящем развлекательном центре произошло обрушение кровли.