Спасатели эвакуировали жителей дома вблизи горящего в Костроме центра развлечений

Спасатели эвакуировали жильцов дома, расположенного рядом с горящим развлекательным центром в Костроме. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из развлекательного центра спасатели вывели 250 человек. Возгорание произошло на Никитской улице. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. Причины пожара, из-за которого пострадали четыре человека, пока не известны.