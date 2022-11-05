В костромском кафе произошел пожар на площади 3,5 тыс. кв. м

Пожар произошел в кафе «Полигон», расположенном на Никитской улице в Костроме. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, есть угроза обрушения, о чем в субботу, 5 ноября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. Из здания было эвакуировано 250 человек. На данный момент здание горит на площади 3 500 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины пожара на данный момент неизвестны. Информация о погибших или пострадавших также пока отсутствует.

Ранее, 13 сентября, в Брянской области сгорел жилой дом. Инцидент произошел рано утром в этот же день на улице Центральной. На место выезжали две пожарные машины. Огонь был ликвидирован спустя час. В результате происшествия никто не пострадал.