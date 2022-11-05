В результате пожара в кафе Костромы пострадали четыре человека
В результате пожара в кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, пострадали четыре человека. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в МЧС России.
«Известно о четырех пострадавших. Они переданы бригаде скорой помощи», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Из здания эвакуировали 250 человек. В ликвидации пожара задействовано 50 человек и 20 единиц техники.
Возгорание произошло на Никитской улице. Огонь распространился на площади 3,5 кв. м. Причины пожара на данный момент неизвестны. Информация о погибших или пострадавших также пока отсутствует.