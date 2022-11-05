В горящем развлекательном центре Костромы произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в экстренных службах.

«Кровля обрушилась по всей площади — 3,5 тыс. кв. м», — передает слова источника в экстренных службах ТАСС.

В результате происшествия пять человек погибли, четыре человека пострадали.

Из здания эвакуировали 250 человек. В ликвидации пожара задействовано 50 человек и 20 единиц техники.

Возгорание произошло на Никитской улице. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м. Причины пожара на данный момент неизвестны.